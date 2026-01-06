ಯಮಸ್ವರೂಪಿಯಾದ BMTC ಬಸ್‌.. ಬಿ"ಯಮ"TC ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಘಾತ

BMTC bus accident: ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ BMTC ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ..ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಕಾಡುಗೋಡಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಬಸ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ.. ಈ ಘಟನೆ ನಗರದ ಕೆಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ..
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ ಕಾಡುಗೋಡಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ವೇಳೆ ಕೆಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.. ಪರಿಣಾಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಬಸ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ.ಇದ್ರಿಂದಾಗ ಕೆಲಕಾಲಕ ಆತಂಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಸ್ ವಿಂಡೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿದೆ..ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೆಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ.. ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ವಾಹನಸವಾರರು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೈರಾಣಾಗುವಂತಾಗಿದೆ..
ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ BMTC ಬಸ್ಗಳಿಂದ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅಪಘಾತಗಳು ನಡಿದಿದೆ.ಇನ್ನು, BMTC ಬಸ್ ಚಾಲಕರು ಎಚ್ಚೇತುಕೊಳ್ಳದೇ ಪದೇ ಪದೇ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಈ BMTC ಬಸ್ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಅದೇಷ್ಟೋ ಜೀವಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿದೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಿದೆ.. \
