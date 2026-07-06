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Govt Bus: ಮತ್ತೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ BMTC ಬಸ್, ಬೇರೆ ಬಸ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಶಿಫ್ಟ್! ಕೋಟಿ ಆದಾಯವಿದ್ದರೂ ಪರಿಹಾರ ಯಾವಾಗ?

BMTC Bus: ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಆರ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌ ಬಳಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಹಲವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಂದು ದುರಾವಸ್ಥೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 06, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:00 AM IST
Govt Bus: ಮತ್ತೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ BMTC ಬಸ್, ಬೇರೆ ಬಸ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಶಿಫ್ಟ್! ಕೋಟಿ ಆದಾಯವಿದ್ದರೂ ಪರಿಹಾರ ಯಾವಾಗ?
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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