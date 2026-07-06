BMTC: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಆಕ್ರೋಶಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಈ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯೂ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆದರೂ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತವಾಗಿದ್ದು (BMTC Accident), ಇದರಿಂದ ಹಲವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಂದು ದುರಾವಸ್ಥೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಹೌದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (BMTC) ಬಸ್ಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೈಕೊಟ್ಟು ನಿಂತಿರುವ ಘಟನೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ, ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಬಸ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೊರತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳ ಆಗಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೈಫಲ್ಯ ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ವಸಂತನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಸೊಂದು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ಘಟನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುತ್ತಿದೆಯಾ BMTC..?
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಅಪಘಾತ, ಹಳೇ ಬಸ್ಸುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸದ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲೂ ಜನರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಜನರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ
ನೂತನ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಜನರು ಕೇಳುತಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್, ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ, ಅಪಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಕೈಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗತಿಯೇನು ಎಂದು ಕೇಳುವಂತಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇಲಾಖೆಯ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ ಏಕಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಡಿಪೋಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೊರತೆ, ಅಸಮರ್ಪಕ ರಿಪೇರಿ, ಹಳೆ ಬಸ್ಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಕೆಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವುದು, ಅಪಘಾತ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ BMTC ಬಸ್!
ಇದೀಗ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ BMTC ಬಸ್ ನ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣವೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕಾರಣ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಇಂದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ವಸಂತನಗರದಲ್ಲಿ BMTC ಬಸ್ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಬಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಪದೇ ಪದೇ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, BMTC ನಂಬಿದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕಥೆಯೇನು? ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ..? ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಂಬುವುದು ಹೇಗೆ..? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸದ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.