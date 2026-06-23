ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಹೊರವಲಯದ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಹೊಸ 'ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಸಿಕ ಬಸ್ ಪಾಸ್' ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಇದರ ದರವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು 'ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್'? ದರ ಎಷ್ಟು?
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ) ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೇವಲ 40 ರಿಂದ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಸುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ 65 ರಿಂದ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಕನಕಪುರ, ರಾಮನಗರ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಮಾಗಡಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಮಾಲೂರು ವರೆಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.ಈ ವಿಸ್ತರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ (Extended Area Pass)’ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಗರದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಹಳೆಯ 1,200 ರೂಪಾಯಿಯ ಪಾಸುಗಳೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ ವಜ್ರ ಬಸ್ಸುಗಳ ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ದರವನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಗಮವು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರುವ ಎಸಿ ಬಸ್ ತಿಂಗಳ ಪಾಸನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ 2,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಹಾಗೂ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. "ಒಂದು ಕಡೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 'ಶಕ್ತಿ' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗಲು, ನಿಗಮವು ಪುರುಷ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರೆ ಹೊರಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.