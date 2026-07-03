/ಬೆಂಗಳೂರಿಗರೇ ಹೃದಯ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.. BMTC ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ! ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನೈಸ್ ರೋಡ್ (NICE Road toll price) ಟೋಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಎಂಟಿಸಿ (BMTC ticket pirce) ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದ ನೈಸ್ ಟೋಲ್ ದರ : ನಂದಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ (NICE) ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಏಳು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಟೋಲ್ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 10% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೂ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ವರ್ಷ ಕಳೆಯುವುದರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಾಹನ ಸವಾರರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಟೋಲ್ ದರಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಬಸ್ಸುಗಳು: ಈ ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಬಸ್ಗಳಿಗೆ 205 ರೂ. ಇತ್ತು, ಇದೀಗ ಅದು 226 ರೂ. ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಾರುಗಳು: ಕಾರುಗಳ ದರ 70 ರೂ. ನಿಂದ 77 ರೂ. ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಕ್ಗಳು: ಟ್ರಕ್ಗಳ ಟೋಲ್ ದರ 140 ರೂ. ನಿಂದ 154 ರೂ. ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ದರ 20 ರಿಂದ 25 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ? : ಈಗಾಗಲೇ ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಶೇ. 44ರಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನವಯುಗ (ನೆಲಮಂಗಲ) ಟೋಲ್ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲಮಂಗಲ, ಮಾದಾವರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 25 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ : ಟೋಲ್ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಈ ದ್ವಿಮುಖ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತ ಮರೆತು ಪದೇ ಪದೇ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದುಬಾರಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ವಾಹನ ಸವಾರರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ದರವೂ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಭರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಈ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.