BMTC Live Tracking: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳ ಲಭ್ಯತೆ, ಸಂಚಾರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋದಿಂದ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗೆ ತಲುಪುವ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಸ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ, ಓಲಾ ಮತ್ತು ಊಬರ್ನಂತಹ ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಬಳಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳ ಲೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ನಮ್ಮ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಆ್ಯಪ್ 2.0' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವಂತೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಓಲಾ, ಊಬರ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಮಾಹಿತಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಯಾವ ಬಸ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ ಲೈವ್ ಬಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಓಲಾ ಅಥವಾ ಊಬರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ಯಾಬ್ನಿಂದ ಇಳಿದ ನಂತರ, ತನ್ನ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ತಲುಪಲು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದೆ, ಸಮೀಪದ ಬಸ್ ಯಾವುದು ಎಂಬಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು.
'ನಮ್ಮ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಆ್ಯಪ್ 2.0'ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 'ನಮ್ಮ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಆ್ಯಪ್ 2.0' ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಸ್ಗಳ ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಮಾರ್ಗ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಲೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸಂಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಕ್ಯಾಬ್, ಬಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ 200 ಮಿನಿ ಎಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ 'ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ' ಒದಗಿಸಲು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ನಗರದ ವಿವಿಧ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು 200 ಮಿನಿ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸುವಂತೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಮನೆ, ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಾಹನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ 'ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂತರವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮಿನಿ ಎಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು.
ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 5 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇವೆ
ಈ ಮಿನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸುಮಾರು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಕಚೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗೆ ತಲುಪಲು ಆಟೋ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
4,500 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳ ಯೋಜನೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು 4,500 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಈ 200 ಮಿನಿ ಎಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳೂ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಇಂಧನ ಆಧಾರಿತ ಬಸ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಮಿನಿ ಬಸ್ಗಳು ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸಿ ಬಸ್ ಸೇವೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸಿ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓಡಾಟವಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾದರೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲಿನ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ನೆರವಾಗಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ
ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ ಲೈವ್ ಬಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕ್ಯಾಬ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು, ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ 200 ಮಿನಿ ಎಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸಿ ಬಸ್ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಕ್ರಮಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಕ್ಯಾಬ್, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸುಧಾರಿಸಿದರೆ, ಮೆಟ್ರೋ ಹಾಗೂ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಳಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.