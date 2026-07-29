ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿಯ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಇಟಿಎಂ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಆದ ಪರಿಣಾಮ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲಾಗದೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 6:15ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಸರ್ವರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವು ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಇಟಿಎಂ ಮಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ "All Gate Ways unavailable Please Try Again Later" ಎಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ನಂಬಿ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದ ನೂರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲಾಗದೆ ಬಸ್ನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ವೇಳೆ ನಿರ್ವಾಹಕರಲ್ಲಿಯೂ ಸರಿಯಾದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರ ನಡುವೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ವಾಗ್ವಾದಗಳು ನಡೆದವು. "ನಾವು ಯುಪಿಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ನಂಬಿಕೊಂಡೇ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಬಸ್ನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾ?" ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ, ಪದೇ ಪದೇ ಇಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಹತ್ತುವ ಮುನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.