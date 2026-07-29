Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /BMTC ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಎಚ್ಚರ: ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್; ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪರದಾಟ

BMTC ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಎಚ್ಚರ: ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್; ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪರದಾಟ

ನಾವು ಯುಪಿಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ನಂಬಿಕೊಂಡೇ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಬಸ್‌ನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾ?" ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jul 29, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:35 AM IST
BMTC ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಎಚ್ಚರ: ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್; ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪರದಾಟ

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಗೆ ಸಂಚು: ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಿದ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಚಾಕು ಇರಿತ!
Kalaburagi Crime News1 hr ago
2
Kannada News Live1 hr ago
3
Dina Bhavishya1 hr ago
4
Karnataka New Ministers1 hr ago
5
elephant death2 hrs ago