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BMTC Rules: ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ..! ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ

BMTC New Rules: ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ ಮೂಲಕ ಲೌಡ್‌ ಸ್ಪೀಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಡು (Loud Speaker), ಆಡಿಯೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 16, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:10 PM IST
BMTC Rules: ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ..! ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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