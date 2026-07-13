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BMTC New Rules: ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ BMTC! ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ

BMTC: ಇದೀಗ ಸಚಿವರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್‌ ಅವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 13, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:48 AM IST
BMTC New Rules: ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ BMTC! ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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