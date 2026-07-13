/BMTC New Rules: ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ BMTC! ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ

BMTC: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರೀ ವಿರೋಧ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರುವ (BMTC) ಲೋಪದೋಷಗಳು, ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುರಿತು ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ (DK Shivakumar) ಅವರ ನೂತನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ (Byrathi Suresh) ನೇಮಕವಾದ ನಂತರ, ಜುಲೈ 12ರಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನಿರ್ವಾಹಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಸಚಿವರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ!
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (BMTC) ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ತೆಗದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತುರ್ತು ನಿರ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸ್ನೇಹಿ ಸೇವೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಕಾರಣ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಡಿಪೋ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಹೊರಗೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯಯುತ ವರ್ತನೆ ಕಡ್ಡಾಯ: ಬಿಎಂಟಿಸಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ದರ್ಪದ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ದೂರುಗಳು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೂರುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಬಿಎಂಟಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸೌಜನ್ಯಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಯಾಣ ನಿರಾಕರಣೆ ಅಥವಾ ಬಸ್ನಿಂದ ಇಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, UPI QR ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಪಾವತಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ETM ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ, ದೂರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಚಾಲಕ-ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ Soft Skills ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸೌಜನ್ಯಯುತ ಸೇವೆ ಕುರಿತು ದೈನಂದಿನ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಚಾಲಕ-ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವೆಯೇ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ.