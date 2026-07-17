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IndiGo Flight: ಟೇಕ್‌ಆಫ್‌ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾಂ*ಬ್‌ ಬೆದರಿಕೆ! ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಸಂದೇಶ

Bomb Threat: ತಡರಾತ್ರಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್‌ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶವೊಂದು ಭಾರೀ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ನಂಬರ್‌ 6E-6423 ಗೆ ಬಾಂಬ್‌ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶವೊಂದು ಬಂದಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 17, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:09 AM IST
IndiGo Flight: ಟೇಕ್‌ಆಫ್‌ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾಂ*ಬ್‌ ಬೆದರಿಕೆ! ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಸಂದೇಶ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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