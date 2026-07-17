Bomb Threat: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅತ್ತ ಚಾಮರಾಜನಗ, ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇಂದು (ಜುಲೈ 17) ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ
ಹೌದು, ತಡರಾತ್ರಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶವೊಂದು ಭಾರೀ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ನಂಬರ್ 6E-6423 ಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶವೊಂದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂದೇಶದಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹುಸಿ ಎಂದು ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಟೇಕ್ ಆಫ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಸಂದೇಶ!
ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನ ಕ್ರೂ ಲ್ಯಾವಟರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ "Dont Go Bomb Hi Please" ಎಂದು ಕೈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದೇಶವೂ ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಅಲ್ಲದೇ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್, ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಭದ್ರತಾ ತಂಡ ವಿಮಾನವನ್ನು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತು. ಆದರೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರ ಅದೊಂದು ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿಟ್ಟವನ ವಿರುದ್ದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಏರ್ಪೋಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.