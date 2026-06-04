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ಬೌರಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೃಹತ್ ಹಗರಣ: 400 ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ!

Bowring Club scam : ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬೌರಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಈಗ ಬೃಹತ್ ಹಗರಣಗಳ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಲಬ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಕ್ರಮಗಳ ಸದ್ದು ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣದ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಂಚದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮೆಂಬರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. 

Written ByKrishna N K
Published: Jun 04, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 03:09 PM IST
ಬೌರಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೃಹತ್ ಹಗರಣ: 400 ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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