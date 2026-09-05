Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /GBAಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದ ನಿಂಗವ್ವ.. ಮೆಟ್ರೋ ಬಳಿ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ

GBAಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದ ನಿಂಗವ್ವ.. ಮೆಟ್ರೋ ಬಳಿ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ

ಮೋದಿ ಮನ್ ಕೀ ಬಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಂಗವ್ವ ಇದೀಗ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ನಿಂಗವ್ವರನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

Written ByBhimappa
Published: Sep 05, 2026, 08:06 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 08:06 PM IST
GBAಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದ ನಿಂಗವ್ವ.. ಮೆಟ್ರೋ ಬಳಿ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಹಣದ ಚೀಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಮರೆತಿದೆಯಾ? : ತಂಗಡಗಿಗೆ ರೆಡ್ಡಿ ಟಾಂಗ್‌
2
3
4
5