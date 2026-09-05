/GBAಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದ ನಿಂಗವ್ವ.. ಮೆಟ್ರೋ ಬಳಿ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ

Ningavva opens store next to Hosahalli Metro Station in Bengaluru: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯಿಂದಲೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಿಂಗವ್ವಗೆ ಇದೀಗ GBA ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರವಷ್ಟೇ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದ GBA ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ನಿನ್ನೆ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕದಂತೆ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರುವ ನಿಂಗವ್ವ ಇಂದು ಎಂದಿನಂತೆ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮೆಚ್ಚಿದ್ರೂ ಮೆಚ್ಚದ GBA
ಭಾನುವಾರ ಸನ್ಮಾನ, ಸೋಮವಾರ ತೆರವಿಗೆ ಸೂಚನೆ
ಅಂಗಡಿ ಹಾಕದಂತೆ GBA ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆರೋಪ
ಅಂಗಡಿ ಹಾಕೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ ನಿಂಗವ್ವ
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮೆಟ್ರೋ ಬಳಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್!
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮನ್ ಕೀ ಬಾತ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಂಗವ್ವ ಇದೀಗ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ನಿಂಗವ್ವರನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ GBA ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಂಗವ್ವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದರು. ಸನ್ಮಾನದ ವೇಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂದಿನಂತೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಏಕಾಏಕಿ GBA ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಗಡಿ ಹಾಕದಂತೆ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ನನ್ನ ಯಾರೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಟೆಲ್ನವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೂ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ನಿಯಮ ಮೀರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೂ ನಾವು ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಂಗವ್ವ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕದಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ GBA ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ನಿಂಗವ್ವ, ಇಂದು ಎಂದಿನಂತೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದು ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಂಗವ್ವ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆರವಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೊಗಳಿದ ಬಳಿಕ ನಿಂಗವ್ವ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರಾ?, ರಾಜಕೀಯ ದಾಳವಾಯ್ತಾ ಪಾದಚಾರಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮೆಚ್ಚಿದ್ರೂ GBA ಮೆಚ್ಚದೇ ಇರೋದು ಏಕೆ?, ಒಂದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದರೂ ನಿಂಗವ್ವಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏಕೆ? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದಲೇ ಶಹಬ್ಬಾಸ್ಗಿರಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ನಿಂಗವ್ವಗೆ GBA ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಕ್ ನೀಡಿರುವುದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿಂಗವ್ವ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, GBA ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.