ನೆಲಮಂಗಲ ನಗರಸಭೆ ಮತ್ತು NPAಯಲ್ಲಿ ಲಂಚಾವತಾರ: ಶಾಸಕರಿಂದಲೇ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ

ನೆಲಮಂಗಲ: ನೆಲಮಂಗಲ ನಗರಸಭೆ ಮತ್ತು ನೆಲಮಂಗಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಖುದ್ದು ಶಾಸಕರೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜನ ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ಒಂದು ಪಿಟ್ ಗುಂಡಿ ಹೊಡೆಯಲು 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ, ಮನೆಗೆ ನೀರಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪಡೆಯಲು 25 ಸಾವಿರ ಲಂಚ, ಒಂದು ಬೋರ್ ಕೊರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಲಂಚ ಕೊಡಬೇಕು".. ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ನೆಲಮಂಗಲ ಶಾಸಕ ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸಲು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾಗ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನೆಲಮಂಗಲ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಹಿರಂಗ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ಧಾರೆ. ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಗರಸಭೆ, NPA ವಿರುದ್ಧ ನೆಲಮಂಗಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಎನ್ಪಿಎ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರಾ ಶಾಸಕರು? ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಇಂಚಿಂಚೂ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿದ್ರು ಶಾಸಕರು ಸುಮ್ಮನ್ನಿರುವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಎಲ್ಲರಂತೆ ನೀವು ಜಾಣ ಕುರುಡುತನ ತೋರುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.
ನೆಲಮಂಗಲದ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿತ್ತು. ಎಂಪಿ ಫಂಡಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸಂಸದ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮಾತಿನ ಚಕಮುಕಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಂಚಾವತಾರವನ್ನ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
