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Bengaluru Crime: ಅಣ್ಣನಿಂದಲೇ ತಂಗಿ-ಬಾವನ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಹೆಂಡತಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಣ್ಣನಾದವನು ಸ್ವತಃ ತಂಗಿ ಮತ್ತು ಬಾವನ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವೇ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯ ಆನೇಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಂಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 25, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:22 PM IST
Bengaluru Crime: ಅಣ್ಣನಿಂದಲೇ ತಂಗಿ-ಬಾವನ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

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Prajwal B

Prajwal B

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