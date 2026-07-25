/Bengaluru Crime: ಅಣ್ಣನಿಂದಲೇ ತಂಗಿ-ಬಾವನ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Bengaluru: ಆಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಹಾಗೇ, ಎಂತಹ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧವನ್ನಾದ್ದರು ದೂರ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಡತಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಣ್ಣನಾದವನು ಸ್ವತಃ ತಂಗಿ ಮತ್ತು ಬಾವನ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವೇ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯ ಆನೇಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಂಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಆಸ್ತಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣನಿಂದಲೇ ತಂಗಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮೀಯ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲಸಂದ್ರ ದಿಣ್ಣೆಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಒಂದು ಹಠಾತ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಸೊಸೆ ದಿವ್ಯ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ ಸುಮನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ದಾಳಿಯ ರೂವಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ (ಜುಲೈ 24) ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲಾಂಗು ಮಚ್ಚುಗಳ ಜೊತೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತನ್ನದೇ ಪೋರ್ಡ್ ಎಂಡವರ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸುಮನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಹಿತ ನಾಲ್ವರು ಲಾಂಗು ಮಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾಯಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನಾಯಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಿವ್ಯ ಮಾವ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರಿನ ಗಾಜು ಪುಡಿಗೈದು ಅಟ್ಟಹಾಸ
ಬಾಗಿಲು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲು ಸುಮನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲಾಂಗು ಮಚ್ಚುಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಚಿಂದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ದಿವ್ಯ ಗಂಡ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ನೆರವಿಗೆ ಬಂದ ಪಕ್ಕದ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಭೀಮ್ ರಾಮ್ ಚೌಧರಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ರಿತಿಕ್ ಎಂಬ ಯುವಕನ ಕಾಲಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಬೀಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕವರ ಮೇಲೆ ಲಾಂಗು ಮಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಅಸಾಮಿಗಳ ಕೃತ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ದಿವ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೂವರೇ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ದಿವ್ಯ ತಂದೆ ತೀರಿಹೋಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಎರಡೂವರೇ ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಭಾಗಾಂಶ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಮೀನನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಡುವಂತೆ ಪದೇ ಪದೇ ತಂಗಿ, ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಸುಮನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬಾತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಮಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಮಗನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮನ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ತಂದೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಪತ್ನಿ ಪವಿತ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿಗೆ ಸುಮನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ತಂಗಿ ಮತ್ತು ಭಾವನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸರು ಸುಮನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಆತನ ಪತ್ನಿ ಪವಿತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಮಂದಿ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸೋಕೋ ಟೀಮ್ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು 15 ತಾಸಿನ ಬಳಿಕ ಬಂದಿದ್ದು, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ದಿವ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರ ತಮಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.