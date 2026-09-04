/ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ಲಾಂಚ್.. ಈ ಪಕ್ಷದ ಲೋಗೋಗೆ ಫಿದಾ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!

Businessman Madhav Kiran launches new political party: ರಾಜ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ಹತ್ತು ಹಲವು ಭರವಸೆಗೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡಿಗ ಮಾಧವ ಕಿರಣ್ ಮ್ಯಾಕಿ ಪಾಲಿಸಿಸ್ ಎಂಬ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮ್ಯಾಕಿ ಪಾಲಿಸಿಸ್ ಎಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು, ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ಪಕ್ಷದ ಧೈಯೋದ್ದೇಶಗಳು, ಪಕ್ಷದ ಆಶಯಗಳು, ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾಣಾಳಿಕೆಯಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯ್ತು.
ಈಗಾಗಲೇ ಮ್ಯಾಕಿ ಪಾಲಿಸಿಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಠಿಗೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾಧವ್ ಕಿರಣ್ ಈ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಗಿದ್ದು ಇಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮ್ಯಾಕಿ ಪಾಲಿಸಿಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊಸ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಲಿರುವ ಮ್ಯಾಕಿ ಪಾಲಿಸಿಸ್ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ತಂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಪರೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಧವ ಕಿರಣ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಧವ ಕಿರಣ್, ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಂಘಟನಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಹುದ್ದೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಗೌಪ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಅಥವ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಪಕ್ಷವನ್ನ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದಲೇ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಘಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೂ ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆಯಾದಂತಹ ಐ (I) ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಲಾಯಿತು. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಆಂತರಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಅದು ಒಂದು ಮತವಾದರು ಸರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮತವಾದರು ಸರಿ, ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮತವಾದರು ಸರಿ. ಜನರ ಆಯ್ಕೆಯೇ ಅಂತಿಮ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾಯಕರನ್ನು ಜನರೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಮ್ಯಾಕಿ ಪಾಲಿಸಿಸ್ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರು ಆಗಬೇಕೆಂಬುದನ್ನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಂದಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಸುವ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ. ಹಾಗೇಯೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಯಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಹಲವು ಹಂತಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಜನರೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಮ್ಯಾಕಿ ಪಾಲಿಸಿಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಚಿಹ್ನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಮ್ಯಾಕಿ ಪಾಲಿಸಿಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಜನರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕೇವಲ ಆಯ್ಕೆಗಷ್ಟೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಡಳಿತ, ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪೂರೈಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
2028ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಮ್ಯಾಕಿ ಪಾಲಿಸಿಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲಿದ್ದು ನಂತರ ರಾಜ್ಯದ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲು ಮ್ಯಾಕಿ ಪಾಲಿಸಿಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 2028ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡಿಗ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾಧವ ಕಿರಣ್ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.