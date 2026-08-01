/ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಬೇಕೆಂದೇ ಕಾರು ಹತ್ತಿಸಿ ಕೊಂದ ಉದ್ಯಮಿ ಪುತ್ರ..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಣ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಮದದಿಂದ ಹುಚ್ಚಾಟವಾಡುವ ಶ್ರೀಮಂತರ ವಿಕೃತಿಗೆ ಅಮಾಯಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ದಿವಂಗತ ಆದಿಕೇಶವಲು ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಆದಿ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬಾತ ಬೇಕೆಂದೇ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಕಾರು ಹತ್ತಿಸಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದ ಈ ಕೃತ್ಯದ ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸರೆಂಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಪೊಲೀಸರು ಕೇವಲ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.ದೊಡ್ಡವರ ಮನೆ ಹುಡುಗ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಣ ಕುರುಡು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಘಟನೆ ನಡೆದು ವಾರ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಕಾರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಸೀಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾರು ಆರೋಪಿಯ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಾಜರೋಷವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಆದಿ ನಾರಾಯಣ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ವಂಶಿಕೃಷ್ಣ, "ಆರೋಪಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈತ 2022 ರಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೆಂಜ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಕಾರು ಹತ್ತಿಸಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದ. ಆಗಲೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ, ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಈ ವಿಕೃತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಕಾರು ಹತ್ತಿಸಿ ಪ್ರಾಣಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಈತನ ವಿಕೃತಿ ಹಾಗೂ ದುರಹಂಕಾರದ ಪರಮಾವಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಕಾರನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.