/ ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್. ರಾವ್ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಗೊಂದಲ: ಯಾವುದೇ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲ: ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೊ. ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್. ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊ. ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ವರದಿಗಳು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದವು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SSR) ಅಂಗವಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೊ. ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್. ರಾವ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ನೇರವಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ 'ಸ್ವೀಪ್' (SVEEP) ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತರು ಪ್ರೊ. ರಾವ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು (Enumeration Forms) ನೀಡಿ ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೊ. ರಾವ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. 2002ರ 76-ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 129ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 431ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇವಲ 'ರಾಮ' ಎಂದು ನಮೂದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ 157-ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 59ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 187ರಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿ.ಎನ್. ರಾವ್ ಎಂ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಹೆಸರು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿತ್ತಾದರೂ, ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (BLO) ಭಾರತ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡದೆ, ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಲು ನೇರವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.