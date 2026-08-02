/Cabinet Expansion : ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೇರಿ ನಾಳೆ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ, ಸಂಜೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ..!

Karnatanaka Cabinet Expansion : ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 60 ದಿನಗಳು ಕಾಯ್ದಿದ್ದೆ ಕಾಯ್ದಿದ್ದು. ಇಂದಾಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಜಾತಕಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದ ಸಚಿವಾಕ್ಷಾಂಕಿಗಳ ಕನಸು ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿದೆ.ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ 20 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ರವಾನಿಸಿದ್ದು. ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುವುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕುರಿತು ಇಂದು ಪೈನಲ್ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಎಐಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಬಾರದೇ ಇದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಳೆ ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವ ಕುಮಾರಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ನಾಳೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಯಾಗಲಿದೆ ಅಂತಾ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
20 ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈ ಭಾರಿ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರೇ ಈ ಭಾರಿ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಹಿರಿತನ, ಪಕ್ಷನಿಷ್ಠೆ, ಪಕ್ಷ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಯುವ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಣೆ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಭಾರಿಯ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಡಿಸಿಎಂಗಳ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.. ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ಹೈ ಕಮಾಂಡ ನಾಯಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಪಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ನೂತನ ಸಚಿವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ ಅಧಿಕಾರವಹಿಸಿಕೊಂಡು 2 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ಈ ಭಾರಿ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇನ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೋಕ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಲಿದೆ. ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಡಿಸಿಎಂ ಹಾಗು ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನೋದೆ ಇದೀಗ ತೀವ್ರ ಕುತೊಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.