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Cabinet Expansion : ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೇರಿ ನಾಳೆ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ, ಸಂಜೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ..!

Cabinet Expansion : ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಶುಭ ಗಳಿಗೆ. ಶುಭ ಮಹೂರ್ತ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಳೆದು ತೂಗಿ 2 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದೆ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ನೂತನ ಸಚಿವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದ್ದು. ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ನಾಳೆ ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Aug 02, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:24 PM IST
Cabinet Expansion : ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೇರಿ ನಾಳೆ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ, ಸಂಜೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ..!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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