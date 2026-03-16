ಬೆಂಗಳೂರು-ಹೊಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆಯೇ ಕಾರು ಚಾಲಕನ ರೋಡ್ ರೇಜ್!

ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆಚ್ಚು , ಆದ್ರು ಕೆಲ ಪುಂಡ ಪೋಕರಿಗಳು ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಜ್ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಸಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಕಾರು ಹತ್ತಿಸಲು ಹೋಗಿ ಪೋಲಿಸಪ್ಪ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನೇತಾಡಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.   

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 16, 2026, 05:09 PM IST
ಯುಗಾದಿಯ ನಂತರ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು: ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ
camera icon5
Ugadi Festival
ಯುಗಾದಿಯ ನಂತರ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು: ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ
8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಶೇ. 35 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!
camera icon5
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಶೇ. 35 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!
ವಾರ್‌ ಮಧ್ಯಯೇ ಅಮೆರಿಕ-ರಷ್ಯಾ ಬಿಗ್‌ ಡೀಲ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ!
camera icon6
gold forecast
ವಾರ್‌ ಮಧ್ಯಯೇ ಅಮೆರಿಕ-ರಷ್ಯಾ ಬಿಗ್‌ ಡೀಲ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ!
8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..!
camera icon6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..!
ಹೌದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಪೋಲಿಸಪ್ಪ ಕಾರನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈವೇಳೆ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲು ಎತ್ನಿಸಿ ಪೋಲಿಸ್ ಹೆಡ್ ಕಾನಿಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆಯೆ ಕಾರನ್ನು ಹತ್ತಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಹೆಡ್ ಕಾನಿಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಾನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ರು ಕಾಯರೆ ಎನ್ನದೆ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಆನೇಕಲ್ ಗಡಿ ಭಾಗ ಜೂಜುವಾಡಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.ಇನ್ನು ಚೆಕ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಹೆಡ್ ಕಾನಿಸ್ಟೇಬಲ್ ರಾಜಿವ್ ಗಾಂಧಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು .ಈ ವೇಳೆ ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಕಾರೊಂದನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗುಟ್ಕ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಾ ಸಾಗಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತೆ ಪೋಲಿಸಪ್ಪ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಪೋಲಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾರನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ,ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದ ಪೋಲಿಸಪ್ಪ ಕಾರ್ ನ ಬಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬಾನೆಟ್ ನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ,ಆದರು ಕಾಯರೆ ಎನ್ನದ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಸುಮಾರು ದೂರ ಕಾರನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೋಲಿಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ..

ಇನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ನಿಷೇದಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನೆ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲ ದಂದೆಕೋರರು ದಿನ ನಿತ್ಯ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗುಟ್ಕ ಮತ್ತು ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಲೆ ಇದ್ದು ಹಾಗಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಪೋಲಿಸಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದ ಯಾರಬ್ ಪಾಷನನ್ನು ಹೊಸೂರು ಸಿಪ್ಕಾಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಯಾರಬ್ ಪಾಷ ಬಳಿ ಇದ್ದ 2ಲಕ್ಷ 20 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ 390 ಕೆಜಿ ಗುಟ್ಕಾ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಕಾರಿನ ಬಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ನೇತಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಡ್ ಕಾನಿಸ್ಟೇಬಲ್ ರಾಜಿವ್ ಗಾಂಧಿ ನನ್ನು ಸದ್ಯ ಪ್ರಾಣಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ..

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಷ್ಟೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಕಷ್ಟಸಾದ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.ಇನ್ನು ಆರೋಪಿ ಯಾರಬ್ ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಸಿಪ್ ಕಾಟ್ ಪೋಲಿಸರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ…

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

