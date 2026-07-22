/ಚಿನ್ನ ಮಾರಲು ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್: 4 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಶ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಉಂಡ ಮನೆಗೇ ಕನ್ನ ಹಾಕಿ, ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ನನ್ನು ವಿವಿಪುರಂ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಗೌತಮ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈತ ಬಾಣಸವಾಡಿಯ ನಿವಾಸಿಯಾದ 60 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆಯ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ.
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕದ್ದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಹಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಆರೋಪಿ ಗೌತಮ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ವಿವಿಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆತನ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ವಿವಿಪುರಂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆತ ಬಾಣಸವಾಡಿಯ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ನಿಜಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ₹4 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 36 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೇ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ! ವಿವಿಪುರಂ ಪೊಲೀಸರು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಾದ ಬಾಬು ಎಂಬುವವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ಬಾಬು ಅವರು ಬಾಣಸವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ತನಿಖೆಗೊಳಪಡಿಸಿ, ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದ ವಿವಿಪುರಂ ಪೊಲೀಸರ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.