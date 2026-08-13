ಕಾವೇರಿ ಕಿಚ್ಚು : ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ 'ಠುಸ್' ಆದ ವಾಟಾಳ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್‌!

ಬೆಂಗಳೂರು : ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿವಾದದ ಕಿಚ್ಚು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಭಗಿಲೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಂದು ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಠುಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕರುನಾಡು ಸ್ತಬ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿದೆ. ಕರವೇ ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಂದ್ಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡದ ಕಾರಣ, ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಂದ್ಗೆ ನೀರಸ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಇಂದಿನ ಬಂದ್ ಕಥೆ-ವ್ಯಥೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್.
ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟದ ಕಾವು ಝಲ್ಲೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರುನಾಡ ಜನತೆ ಕ್ಯಾರೇ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ, ಬಂದ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕರವೇ ಮುಖಂಡರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ಬಂದ್ ಕಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿತ್ತು. ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಜನಜೀವನ ಎಂದಿನಂತಿತ್ತು. ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ, ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ, ಮೆಟ್ರೋ ಜೊತೆಗೆ ಆಟೋ, ಓಲಾ-ಉಬರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ಸಂಚಾರವೂ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಜನಜಂಗುಳಿ ಎಂದಿನಂತಿರೋದು ಕಂಡುಬಂತು. ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟು, ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು, ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ವು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಾಗಿದ್ವು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಬಂದ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಫುಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಖಾಕಿ ಪಡೆ, ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಫೀಲ್ಡಿಗಿಳಿದು ಪ್ರಮುಖ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಿತು. ಪೊಲೀಸರ ಈ ನಡೆಗೆ ಕೆರಳಿದ ಕನ್ನಡ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್, ಬಾಯಿಗೆ ಟೇಪ್ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡು ವಿನೂತನವಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು. ಇತ್ತ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಂಧನವನ್ನ ಕರವೇ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ರು.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾಯಕರ ಬಂಧನವಾದ ಕಾರಣ, ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನಿಂದ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ವರೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿಗೂ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಗಲಾಟೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡದಂತೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮುಂಭಾಗ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವೇ ಖಾಕಿ ಸರ್ಪಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆಂದು ಬಂದವರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಎತ್ತಾಕಿ, ಬಸ್ ಹತ್ತಿಸಿದ್ರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಅತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಬಂದ್ ಠುಸ್ ಪಟಾಕಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಟುಸತ್ಯ. ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆಯಾದರೂ, ಇಂದಿನ ಬಂದ್ ಮಾತ್ರ ನೀರಸವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಕಂಡಿದೆ.