English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Bengaluru
  • ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪವರ್ ರೀಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೆಗೆ ಸಿಬಿಐ ದಾಳಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಪತ್ತೆ

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪವರ್ ರೀಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೆಗೆ ಸಿಬಿಐ ದಾಳಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಪತ್ತೆ

CBI officers attack : ಲಂಚ ಆರೋಪದಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಚೆನ್ನು ಎಂಬುವರ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ..   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 9, 2026, 07:01 PM IST
  • ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3.59 ಕೋಟಿ ನಗದು ಹಣ ವಶಕ್ಕೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಚೆನ್ನು ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ದಾಳಿ

Trending Photos

Toxic ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾಟೂ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಅದರಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ ಚಿತ್ರದ ನಿಗೂಢತೆ
camera icon5
Yash
Toxic ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾಟೂ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಅದರಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ ಚಿತ್ರದ ನಿಗೂಢತೆ
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 5 ಸುಂದರಿಯಲ್ಲಿ ಈಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಭಾವನೆ..! ಹತ್ ಹತ್ರ ಯಶ್‌ನೂ ಮೀರಿಸ್ತಾಳೆ ಈ ಚೆಲುವೆ
camera icon6
KIARA ADVANI
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 5 ಸುಂದರಿಯಲ್ಲಿ ಈಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಭಾವನೆ..! ಹತ್ ಹತ್ರ ಯಶ್‌ನೂ ಮೀರಿಸ್ತಾಳೆ ಈ ಚೆಲುವೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ..!
camera icon5
central govt gratuity
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ..!
WPL 2026 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌಟ್.. ಹೊಸ ಹರ್ಷ, ಹೊಸ ಟ್ರೋಫಿ, ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾದ ನಾಯಕಿಯರು!
camera icon5
WPL 2026 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌಟ್.. ಹೊಸ ಹರ್ಷ, ಹೊಸ ಟ್ರೋಫಿ, ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾದ ನಾಯಕಿಯರು!
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪವರ್ ರೀಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೆಗೆ ಸಿಬಿಐ ದಾಳಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಪತ್ತೆ

CBI officers attack : ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪವರ್ ರೀಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಅವರು 9.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಪಡೆದಿರುವ ಆರೋಪ ಹಿನ್ನಲೆ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ..ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೆರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 200 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ: ಮನನೊಂದ ಪತ್ನಿಯ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ   

ಹೌದು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಚೆನ್ನು ಎಂಬುವರು ಸುಧೀರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳನ್ನ ನೀಡಲು ಲಂಚ ಪಡೆದಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ..ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಿನ್ನಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿವಾಸ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ..ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾ ನಡೆಸುವಾಗ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಡಾಲರ್, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಡಾಲರ್, ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ ರುಪಿಯಾ, ಮಲೇಷಿಯನ್ ರಿಂಗಿಟ್, ಯುರೋ ಸೇರಿ ಯುವಾನ್ ವಿದೇಶಿ‌ ಕರೆನ್ಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ..ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಧಕಾರ್ಯಾ ನಡೆಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 3.59 ಕೋಟಿ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಡಾಲರ್, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಡಾಲರ್, ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ ರುಪಿಯಾಯನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆಭರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ..ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಜೊತೆಗೆ ಸುಧೀರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅತುಲ್ ಖನ್ನಾ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಇವರೇ.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾಕ್‌ ಆಗೊದಂತು ಕಂಡಿತಾ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

CBI officersattackmohan rav chennuBengaloreಬೆಂಗಳೂರು

Trending News