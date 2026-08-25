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ಇಸ್ಪೀಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ.. 50 ಲಕ್ಷದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಡಿವೈಸ್‌ಗಳು ಸೇರಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ಅಂದರ್!

ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಆಟ ಶುರು ಆಗೋ ಮುನ್ನ ಇದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಬಳಸಿ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಾಚ್‌ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು.‌

Written ByBhimappa
Published: Aug 25, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 06:47 PM IST
ಇಸ್ಪೀಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ.. 50 ಲಕ್ಷದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಡಿವೈಸ್‌ಗಳು ಸೇರಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ಅಂದರ್!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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