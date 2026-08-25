CCB police raids gambling den: ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಎದುರಿದ್ದವನು ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ನಂಬುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?. ಹಾಗಾದರೆ, ಎಚ್ಚರ..ಎಚ್ಚರ.. ಆತ ಆಟವನ್ನ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಲಕ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು, ನಿಮ್ಮ ಜೇಬು ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ..ಮಾಡಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದೋಚಿದ್ದ ಖತರ್ನಾಕ್ಗಳು ಸದ್ಯ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ನಂಬಿ ಲಕ್ಷ..ಲಕ್ಷ ಹಣ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ನೋಡೋಕೆ ಮೊಬೈಲ್ನಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಲೆನ್ಸ್, ವಾಚ್, ಬಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಖತರ್ನಾಕ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇದೀಗ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಆರ್.ಟಿ. ನಗರದ ದಿಣ್ಣೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟದ ಅಡ್ಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್. ಜೂಜಾಟದ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಬಿದ್ದವರನ್ನೇ ಮಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಅಂದರ್- ಬಾಹರ್ ಆಟ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೊದಲು ಎರಡು ಆಟ ಸೋತು ಎದುರಾಳಿಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಮೋಸದ ಆಟ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಆಟ ಶುರು ಆಗೋ ಮುನ್ನ ಇದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಬಳಸಿ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಾಚ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜೊತೆ ಕಿವಿಗೆ ಬಡ್ಸ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಲೆನ್ಸ್, ವಾಚ್, ಕಾರಿನ ಕೀ ಸಹಾಯ ಪಡೆದ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದರ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಬಾಹರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಬಡ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎದುರಾಳಿಯ ಕಿಸೆಯನ್ನೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲವರಿಗೆ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ವಂಚಿಸಿದ್ರಂತೆ. ವಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು, ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣ, 1 ಕಾರು, 1 ಆಟೋ, 3 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, 7 ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತಾ ನಂಬಿ, ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಂತಹ ಖತರ್ನಾಕ್ ವಂಚಕರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಿಸೆ ಖಾಲಿಯಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಜೂಜಾಟದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದೇ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಜೂಜಾಟ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತರುವಂತ ಕೆಲಸ ಎಂದರೆ ಜೂಜಾಟ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಈ ಜೂಜಾಟಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಡಿ.