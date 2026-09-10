/5 ಲಕ್ಷ ಮನೆ, 1 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ.. 2037 ಒಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆ 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌, CM ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌

CM D.K. Shivakumar government completes 100 days: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು 100 ದಿನ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟು, ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖುದ್ದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಜನರ ಮುಂದೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೂರು ದಿನಗಳ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗಿತ್ತು, ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಸಿಎಂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ನವಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರು?.
ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 100 ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ
ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಯ ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 3 ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪ, ನವ ಸಂಕಲ್ಪ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಿಎಂ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಿ 100 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಇದೇ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ 3 ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು 9 ನವ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಷನ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟದ್ದಾರೆ. ಖುದ್ದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಿಪಿಟಿ ಮೂಲಕ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯ 100 ದಿನಗಳ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಟೀಕೆಗೂ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್.
ಭವಿಷ್ಯದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗುರಿಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್.!
ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಮೊದಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವ ಸೇರಿದಂತೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, 3 ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಾಗೂ ನವಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗುರಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ 3 ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು.
2037ರ ವೇಳೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು 0.343 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ನಿಂದ 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿಸುವುದು.
ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೇ. 5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು
ಶೂನ್ಯ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಡೆಯುವುದು
ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನವ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಪಥ
ಆರೋಗ್ಯ: ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹೊಸ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಟೆಲಿ ಮೆಡಿಸಿಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ.
ಶಿಕ್ಷಣ: ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ.
ಜಲ ಭವಿಷ್ಯ: ಮೇಕೆದಾಟು, ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡೆ, ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಹಾಗೂ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವೇಗ
ಹೂಡಿಕೆ: ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಥಾಪನೆ, 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಆಕರ್ಷಣೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ: ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಮಾದರಿ 5 ಹೊಸ ಹಸಿರು ತಾಣಗಳು, 7 ಕೆರೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ, 5 ಹೊಸ ನಗರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.
ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ವಸತಿ: 5 ಲಕ್ಷ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ, 1 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ, 5 ಲಕ್ಷ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಮೇಕೆದಾಟು, ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡೆ, ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಟೀಕೆಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಡಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಟೀಕೆಗೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಸೇವಾ ಒನ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೈತ ಚೈತನ್ಯ, CSR ಪೋರ್ಟಲ್, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್, ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ನಿವೇಶನ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ನಮ್ಮ BMTC 2.0 ಆಪ್ ಮತ್ತು KSRTC ಅವತಾರ್ 2.0 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ವಿಶೇಷವನ್ನ ನೋಡೊದಾದ್ರೆ..
ನಾವು ಹೊರಡುವ ಮಾರ್ಗದ ಬಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು
ಎಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ನಾವು ತಲುಪಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಒಂದೇ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ
ಯುಪಿಐ ಹಾಗೂ ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು
ರೈತರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ದಲಿತರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 100 ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನವಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಸಿಎಂ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಡಿದ್ದಾರೆ.