ಹೊರಟ್ಟಿ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಡ, "ಸಭಾಪತಿ" ಪರ ನಾವು ನಿಲ್ತೇವೆ : ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪಚಾರ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಭಾಪತಿಯವರನ್ನು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಈ ರೀತಿ ಸೂಚಿಸುವುದು ಧಮ್ಕಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕಾಪಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಸಭಾಪತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಎಐಸಿಸಿ ಲೆಟರ್ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಇದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಅಪಚಾರ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಾಲಬುಡಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂತಹವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಾ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಸಭಾಪತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರೂ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ, ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದು ಸಾಧುವಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರೇ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಟ್ಟ ಪರಂಪರೆಗೆ ಕೈಹಾಕಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಹೌಸ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ (ಸದನದ ನಿಂದನೆ) ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸದನದಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಸಭಾಪತಿಯವರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತರೆ ವಿಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಕ್ಷಣ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.