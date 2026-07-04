/ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ 15ರ ಬಾಲಕಿ

Charvi national level: 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯಂತೆ 15ರ ಬಾಲಕಿ ಚಾರ್ವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತಾ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ಜಲಾಂದರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 15ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು,ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಚಾರ್ವಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರದ ಟ್ರೇಂಡ್ಸ್ ಕಂಬೋಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಕೀರ್ತಿತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಚಾರ್ವಿ,ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು,ಸಾಧನೆಗೆ ತಂದೆ ಶಕ್ತಿಕುಮಾರ್,ತರಭೇತುದಾರ ರಾಜಸಿಂಹ ಬೆನ್ನುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ,ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲುವುದು ಚಾರ್ವಿ ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ 15 ವರ್ಷದಲ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಚಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಚಾರ್ವಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರೆತು, ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.