Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗಲು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಚೆನ್ನಮ್ಮ!

ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗಲು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಚೆನ್ನಮ್ಮ!

Chennamma planted for Deve Gowda: ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಿಡ ಬಾಡಲಿ ಎಂದು ಗಿಡವೊಂದನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 19, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:13 PM IST
ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗಲು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಚೆನ್ನಮ್ಮ!
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA World Cup ಫೈನಲ್ ಹಿನ್ನಲೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ
School Holiday23 min ago
2
Punit Goenka38 min ago
3
Karnataka Drought Review Meeting47 min ago
4
Facebook Down1 hr ago
5
Viral Video1 hr ago