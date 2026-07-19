/ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗಲು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಚೆನ್ನಮ್ಮ!

Chennamma planted for Deve Gowda: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ನೋವಿನಲ್ಲಿದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜುಲೈ 15 ರಿಂದ ಅವರು ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಸುಂದರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ದೇವೇಗೌಡ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ
ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗುವ ಮೊದಲ್ಲೇ ದೇವೇಗೌರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಲು ಮನದಲ್ಲೇ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ ಈವಿಷಯವನ್ನ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ, ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಲು ಮನದಲ್ಲೇ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಿಡ ಬಾಡಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಅವರ ಸಹೋದರಿಯರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ.
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಶನಿವಾರ ತಮ್ಮ 85 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ತಾಯಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಜುಲೈ 15 ರಿಂದ ಅವರು ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಡಾ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ನೀಡಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.
ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ, ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಗಮನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಮುತ್ತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿಯ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಮೇ 25, 1954 ರಂದು ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಎಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ, ಎಚ್.ಡಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಎಚ್.ಡಿ. ರಮೇಶ್ ಗೌಡ, ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರು ಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ಶೈಲಜಾ ಮತ್ತು ಅನುಸೂಯ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವೇಗೌಡರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊರದೆ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೆಂಡತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಆದರ್ಶ ಗೃಹಿಣಿಯಾದರು, ತಮ್ಮ ಆರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2001 ರಲ್ಲಿ, ಹರದನಹಳ್ಳಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು, ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು. ದೇವೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಕಾಳಮ್ಮಳ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮಗಳಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಲ್ವರು ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಮೂವರು ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.