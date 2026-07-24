Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ತಿಥಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಪೆರೋಲ್‌ಗೆ ಮನವಿ; ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ತಿಥಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಪೆರೋಲ್‌ಗೆ ಮನವಿ; ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊಮ್ಮಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

Written ByBhimappa
Published: Jul 24, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:59 PM IST
ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ತಿಥಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಪೆರೋಲ್‌ಗೆ ಮನವಿ; ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hubballi Protest: ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ; ಹಲವರು ಪೊಲೀಸ್‌ ವಶಕ್ಕೆ
hubballi protest56 min ago
2
Ram kapoor Kiss controvery1 hr ago
3
MLA Ganiga Ravikumar1 hr ago
4
Anurag Kashyap1 hr ago
5
Sonam Wangchuk1 hr ago