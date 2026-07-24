Prajwal Revanna family requests parole: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ಹೆಚ್.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಜುಲೈ 18 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣಿಪಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದರು. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಸನದ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕುಟುಂಸ್ಥರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ತಿಥಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ತುರ್ತು ಪೆರೋಲ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಜುಲೈ 30 ರಂದು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ತಿಥಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತುರ್ತು ಪೆರೋಲ್ಗೆ ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಜಾ ಬಂಧಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಪೆರೋಲ್ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪರೋಲ್ ನೀಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜುಲೈ 30 ರಂದು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಇರುವುದರಿಂದ 15 ದಿನ ಪೆರೋಲ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ನಡುವೆ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಪೆರೋಲ್ ನೀಡಲು ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮ್ಮ ಕೊನೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊಮ್ಮಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೆ ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದು ದೇವರ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಭಾಗಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ನೋಡಲು ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದು ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜುಲೈ 22 ರಂದು ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.