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ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನಮ್ಮ.. ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಸಿಡ್‌ ದಾಳಿ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಕಣ್ಣೀರು!

ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪತಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ದುಃಖವನ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾತನಾಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jul 19, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:04 PM IST
ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನಮ್ಮ.. ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಸಿಡ್‌ ದಾಳಿ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಕಣ್ಣೀರು!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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