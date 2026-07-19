/ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನಮ್ಮ.. ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಸಿಡ್‌ ದಾಳಿ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಕಣ್ಣೀರು!

Bhavani Revanna emotional: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ಹೆಚ್.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ. ಪದ್ಮನಾಭನಗರದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹರದನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಸೊಸೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಅವರು ನಮಗೆ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ತಾಯಿಯಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ನಮಗೆ ಅತ್ತೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ತಾಯಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದವರೆನ್ನಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ನೋವು ನಮಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪತಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ದುಃಖವನ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾತನಾಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಬಂದರೂ ನಾನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಹಾಗೂ ಅಮ್ಮನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಯಾರೇ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 2001ರ ಕರಾಳ ಘಟನೆ ನೆನೆದ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಅಮ್ಮ ಆಗ ಬದುಕಿದ್ದೇ ಪವಾಡ. ಅವರಿಗೆ ಅದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ. ಅವರ ದೈವ ಶಕ್ತಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿತ್ತು. ಅಂದು ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂದು ರೇವಣ್ಣ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು, ಅಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಅಮ್ಮನ ದೇಹ ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ನನಗೂ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅದೊಂದು ದರಂತವನ್ನು ನೆನೆಪಿಸಿಕೊಂಡು ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಗಳಗಳನೇ ಅತ್ತರು. ಆದರೆ ಆ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದಾಗ ಅಮ್ಮ ನೊಂದುಕೊಂಡರು. ಬೇಡ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅಂತಹವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಗುಣ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೆ ಹೋದರು ಸಹ ನಮ್ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಭವಾನಿ..ಭವಾನಿ.. ಬಾ ಅಂತಾ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆ್ಯಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಆದರೂ ಅವರು ಕುಗ್ಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡರು. ಆ್ಯಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇ, ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಾ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರು ಆಗಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ತಂದೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನರು ಬರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.