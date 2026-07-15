/ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಚಿಕನ್, ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ!

ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್ - 360 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ- 9 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್, ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲೇ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿದಂತಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾದ ಮೊಟ್ಟೆ, ಚಿಕನ್ ದರ!
ಹೌದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ದರಗಳು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿವೆ. ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಚಿಕನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಒಂದು ಕೆಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು 750 ಗ್ರಾಂ, ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕನ್, ಮೊಟ್ಟೆ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು?
ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರ ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಈ ಬಾರಿ ಕೋಳಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕನ್ ಸಪ್ಲೈ ಬಾರದ ಕಾರಣ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆ:
ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನದ ಹಿಂದೆ 7 ರಿಂದ 7-50 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಮೊಟ್ಟೆ ದರ ಸದ್ಯ 9 ರುಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಸದ್ಯ ಹೋಲ್ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ 8 ರುಪಾಯಿ, ರಿಟೇಲ್ ನಲ್ಲಿ 8.30 ರಿಂದ ರುಪಾಯಿ 9 ರುಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ದರ:
ವಿಥ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೀನ್ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್- 360 ರೂಪಾಯಿ
ವಿಥ್ ಸ್ಕಿನ್ - 340 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ 300 ರುಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಬಾಯ್ಲರ್ ಚಿಕನ್, ಇದೀಗ 350 ರಿಂದ 360 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ವಿಥ್ ಸ್ಕಿನ್ 330 ರಿಂದ 340 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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