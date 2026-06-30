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ಲವ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 'ಡ್ರಗ್ ಮೇಟ್ಸ್'! ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಟಿಯ ಮಾಯಾಲೋಕ ತಂದಿಟ್ಟ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ!

ಅದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಆ ಒಂದು ಹೋಂ ಸ್ಟೇ... ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಸಾವಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೆತ್ತ ಕರುಳಿನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆ! ಪ್ರೀತಿ, ಮೋಜು, ಮಸ್ತಿ, ಹಾಗೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಂಬ ಮಾಯಾಲೋಕ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಜೀವನವನ್ನ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಹೋಂ ಸ್ಟೇನಲ್ಲಿ ಯುವತಿ  ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೇವಲ ಲವ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ... ಇವರು ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಟಿಯ 'ಡ್ರಗ್ ಮೇಟ್ಸ್' ಅನ್ನೋ ಭೀಕರ ಸತ್ಯ ಈಗ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jun 30, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:40 PM IST
ಲವ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 'ಡ್ರಗ್ ಮೇಟ್ಸ್'! ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಟಿಯ ಮಾಯಾಲೋಕ ತಂದಿಟ್ಟ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ!
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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