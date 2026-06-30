ಲವ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 'ಡ್ರಗ್ ಮೇಟ್ಸ್'! ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಟಿಯ ಮಾಯಾಲೋಕ ತಂದಿಟ್ಟ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ!

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ : ಮಗಳು ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಹಾಗೆ ಓದಿ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಾಯಿ ಗೀತಾ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ನ ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸುರಭಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಳು. ಆದ್ರೆ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯ ಬಡತನ, ಕಷ್ಟವನ್ನ ಮರೆತ ಸುರಭಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೈಟೆಕ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಿತಳಾಗ್ತಾಳೆ. ಮೋಜು-ಮಸ್ತಿಯ ಗೀಳು ಹತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಇದೇ ಮೋಜು-ಮಸ್ತಿಯ ನಡುವೆ ಸುರಭಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದನೇ ಈ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಕಿರಾತಕ ಸಂಜಿತ್ ಆಲಿ!
ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸಂಜಿತ್ ಆಲಿ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಸುರಭಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಮೂರು ದಿನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗ್ತಾರೆ. ಕಂಗಾಲಾದ ತಾಯಿ ಗೀತಾ ಬನಶಂಕರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕರೆಸಿ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸ್ತಾರೆ. ಮಗಳನ್ನ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲು ತಾಯಿ ಗೀತಾ ಆಕೆಯನ್ನು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ (Rehabilitation Center)ಗೂ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೂ ಸುರಭಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಯಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಡ್ರಗ್ ಮೇಟ್ ಸಂಜಿತ್ ಆಲಿಯನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ.
ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಜಗಳ ನಡೆದು, ಸಂಜಿತ್ ಸುರಭಿ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬನಶಂಕರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ. ಮಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ತಾಯಿ ಗೀತಾ, ಆಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಬಳಿಯ ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುರಭಿ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಜಿಯೋಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸೇರ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯ ಆಟ ಬೇರೆಯೇ ಇತ್ತು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿಷಯ ಸಂಜಿತ್ ಆಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ತಾನಾಗಿಯೇ ಸುರಭಿ ಆತನನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ಲಾ? ಅಥವಾ ಸಂಜಿತ್ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಬಂದ್ನಾ? ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದವಳು ಹೋಂ ಸ್ಟೇಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇಕೆ? ಇಬ್ಬರದ್ದೂ ಪ್ರೀ-ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿತ್ತಾ? ಅನ್ನೋ ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ಕಾಡ್ತಿವೆ.
ಹೋಂ ಸ್ಟೇನಲ್ಲಿ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು? ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಸಂಜಿತ್ ತನ್ನದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಾ? ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಇಬ್ಬರೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಆ ರಹಸ್ಯ ಬರಹವಾದ್ರೂ ಏನು? ಫ್ಯಾನಿಗೆ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸುರಭಿಯಾ ಅಥವಾ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಂದು ಸಂಜಿತ್ ಶವ ನೇಣು ಹಾಕಿದ್ನಾ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ನಾಟಕವಾಡಿ ಆರೋಪಿ ಸಂಜಿತ್ ಆಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಇತ್ತ ಮಗಳ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಓಡೋಡಿ ಬಂದ ತಾಯಿ ಗೀತಾ ಭೀಕರ ರಹಸ್ಯವೊಂದನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಕಳೆದ 6-7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಿರೋ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ. ಸಂಜಿತ್ ಆಲಿ ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ 'ಲವ್ ಜಿಹಾದ್' ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮೌಲ್ವಿಗಳಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಾಯಿ ಗೀತಾ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಂ ಸ್ಟೇಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು, ಅತಿಯಾಗಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನೀಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಗಳ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಾಯಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳನ್ನು ಬಲಿಪಡೆದ ಆ ಕಾಮುಕ, ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ ಸಂಜಿತ್ ಆಲಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಈ ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತೋ.. ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರೋ.. ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಬೇಕಿದೆ.