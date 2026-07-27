Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /Chikkaballapura: ಕೈವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ; ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತಾ?

Chikkaballapura: ಕೈವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ; ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತಾ?

Chikkaballapura: 72 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಭಜನೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರು ಮಿಂದೇಳಲು ಭಕ್ತಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು? ಏನು ವಿಶೇಷತೆ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 27, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:35 PM IST
Chikkaballapura: ಕೈವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ; ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ ಸೊಸೆ, ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ.. 56.16 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸೇರಿ..
hassan1 hr ago
2
Prajwal Revanna Pen Drive Case1 hr ago
3
Kannada News Live1 hr ago
4
Nandan Nilekani1 hr ago
5
Kisan Vikas Patra1 hr ago