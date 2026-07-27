/Chikkaballapura: ಕೈವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ; ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತಾ?

Kaiwara: ಅದು ತ್ರಿಕಾಲಜ್ನಾನಿ, ತಪಸ್ವೀ, ವರಕವಿ, ನಾದಬ್ರಹ್ಮ, ಜನಿಸಿರುವ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆಷಾಡ ಮಾಸದ ಗುರು ಪೌರ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮೂರುದಿನಗಳ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. 72 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಭಜನೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರು ಮಿಂದೇಳಲು ಭಕ್ತಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು? ಏನು ವಿಶೇಷತೆ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೈವಾರದಲ್ಲಿ ಗುರುಪೌರ್ಣಿಮೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ
ನಾಟ್ಯ, ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಭಜನೆ, ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ನಾನಿ ತಾತಯ್ಯನವರ ದರ್ಶನವನು ಭಕ್ತರು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯನವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಷಾಢಮಾಸದ ಗುರುಪೌರ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಿ ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯನವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದು ತಾತಯ್ಯನವರ ಮುನ್ನೂರನೇ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಸಂಗೀತ ಮಹೋತ್ಸವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೈವಾರ ಮಠದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ ಆರ್ ಜಯರಾಂ ಮಠವನ್ನು ಮುಂದುವರಸಿದ್ದು, ದೇಶದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಹೆಸರಾಂತ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ನೃತ್ಯಗಾರರು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನಾಕಾರರು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು
ಇನ್ನೂ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಂಗೀತ ಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯನವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆಗಮಿಸಿದ ಸಕಲ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗೆ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಪೋಭೂಮಿ ಕೈವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮೂರು ದಿನಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಂಗೀತ ರಸದೌತಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯನವರ ಮುನ್ನೂರನೇ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಗೀತ ಭಜನೆ ಗುರುಪೂಜೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.