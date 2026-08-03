/ಜಾತಿವಾರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ.. ಯಾವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಈ ಜಾತಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ!

CM D.K. Shivakumar cabinet expansion: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ದಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದು ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೈಸೇರಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೂತನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಸಮೇತ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನೂತನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿವಾರು, ಪ್ರದೇಶವಾರು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದೇ ನಿರಾಶೆ ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ 3 ನೀಡಿದರೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ 2 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಕೆಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜಾತಿವಾರು, ಪ್ರದೇಶವಾರು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ 05 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಲೋಕಭವನದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸಚಿವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಈಗಗಾಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ, ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಜರ್ಮನ್ ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯೂ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ದೊರಕಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಎಲ್ಎ ಎಸ್ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಅವರಿಗೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗಣೇಶನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ, ಜಾತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ (ಅಥಣಿ) ಲಿಂಗಾಯತ
ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ (ಹುನಗುಂದ) ಲಿಂಗಾಯತ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ (ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ) ಲಿಂಗಾಯತ
ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ (ಯಲಬುರ್ಗಾ) ಲಿಂಗಾಯತ
ಮಾಗಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ(ಮಾಗಡಿ) ಒಕ್ಕಲಿಗ
ಗಾಯತ್ರಿ ಶಾಂತೇಗೌಡ (ಮೇಲ್ಮನೆ ಸದಸ್ಯೆ) ಒಕ್ಕಲಿಗ
ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ (ಅರಸೀಕೆರೆ) ಒಕ್ಕಲಿಗ
ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ (ನಾಗಮಂಗಲ) ಒಕ್ಕಲಿಗ
ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ (ಕನಕಗಿರಿ) SC
ಬಸವಂತಪ್ಪ (ಮಾಯಕೊಂಡ) SC
ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ (ಮಳವಳ್ಳಿ) SC
ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, (ಹಾವೇರಿ) ಲಂಬಾಣಿ
ಟಿ. ರಘುಮೂರ್ತಿ(ಚಳ್ಳಕೆರೆ) ST
ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ(ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ) ST
ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ (ಸೊರಬ) ಈಡಿಗ
ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ (ಚಾಮರಾಜನಗರ) ಉಪ್ಪಾರ
ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ (ಕಲಘಟಗಿ) ಮರಾಠ
ಡಾ.ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ (ಜೇವರ್ಗಿ) ರಜಪೂತ
ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ (ಶಿವಾಜಿನಗರ) ಮುಸ್ಲಿಂ
ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ (ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ) ಮುಸ್ಲಿಂ
ಮಂಕಾಳು ವೈದ್ಯ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ) ಮೊಗವೀರ
ಲಿಂಗಾಯತ- 4
ಒಕ್ಕಲಿಗ- 4
SC- 3
ST- 2
ಲಂಬಾಣಿ- 1
ರಜಪೂತ- 1
ಮರಾಠ- 1
ಉಪ್ಪಾರ- 1
ಈಡಿಗ- 1
ಮೊಗವೀರ- 1