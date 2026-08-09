/ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ದರೋಡೆ, ಕ್ವಿಟ್ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ; CM ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ಯಾಕೆ?

CM D.K. Shivakumar speech at 84th Quit India anniversary program: ಮತದಾರರ ದರೋಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವಿಟ್ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬದಿಗೊಟ್ಟು ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಣರಂಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯುವ ಜನಾಂಗ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಕರ್ನಾಟಕ, ಯುವ ಭಾರತವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿದೆ. ನಮ್ಮಗುರಿ ಇಂದಲ್ಲ, ನಾಳೆಯಲ್ಲ, 2028, 2029 ಅಂತ ಯಾರು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಯಿತ್ತಾ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 84ನೇ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಷಾಚಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಮತದಾರರ ದರೋಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವಿಟ್ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ದೀಪ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾರಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಮದ್ದೂರು ಶಾಸಕರು ಭೂಮಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪಕ್ಷದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇರುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಬಾವುಟ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
5 ಬೆರಳು ಸೇರಿ ಹಸ್ತ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಈಗ ಏಳು ಕೋಟಿ ಜನರ ಮುಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಕಮಲ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಚೆಂದ, ತೆನೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಚೆಂದ, ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡೋ ಕೈ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಚೆಂದ. 1 ಕೋಟಿ 60 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. 5 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ, ಪಕ್ಷದ ವೇದಿಕೆಯಡಿ ಜನರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೊದಲ ದಿನ, ನನ್ನ ಭಾವನೆಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘ ನಿರ್ಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದಾಗಲೇ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 100-150 ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಂದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ವರೆಗೂ ನಾಯಕತ್ವ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿಯನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.
ಯುವಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ಇದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. 2028ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೂಚನೆ, 2029ಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇಶ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.