/ನೀರಿಗಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಭಾರೀ ಒತ್ತಾಯ.. ತುರ್ತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಕರೆದ CM ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್..

Emergency cabinet meeting: ಕಳೆದ ಗುರುವಾರದಂದೇ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆ ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಳೆಯೇ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ 19 ರಂದು ತುರ್ತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬರಗಾಲ ಇದೆ. ನಾವು ಬರಗಾಲದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಡಿಸಿ, ಸಿಇಒಗಳ ಜೊತೆ ಜೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ನಾಳೆ ತುರ್ತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಬರಗಾಲ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ತುರ್ತು ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಇಒಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಪರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಲಾಗುವುದು. ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಗುಳೆ ಹೋಗುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಏನೇನು ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡಬೇಕು. ಆದರ ಗುಳೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವವ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿಗೂ ಯಾವ ಪತ್ರನೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವು ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಕೃಷಿ, ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಳಸಬೇಡಿ. ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿಡಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನವರು ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ತುಂಬಾ ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ. ನೆರೆ ರಾಜ್ಯದ ಒತ್ತಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾದಲ್ಲೂ ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ಡ್ಯಾಮ್ ಭರ್ತಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗೇನು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಏನಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.