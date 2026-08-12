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  • /ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಕೈ ಸೇರಿದ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ.. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ?

ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಕೈ ಸೇರಿದ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ.. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ?

ನಾಳೆ‌ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಆರಂಭ ಆಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಸಿಎಂ ಸಚಿವರ ಜತೆ ಚರ್ಚಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರ ಜತೆ ಸಿಎಂ ಸಭೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Aug 12, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:12 AM IST
ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಕೈ ಸೇರಿದ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ.. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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