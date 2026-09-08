/ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್: ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಖುದ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆ!

CM's Surprise Visit to APMC: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮುಂಜಾನೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರು, ರೈತರು, ವರ್ತಕರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಯಶವಂತಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಿಎಂ, ಮೊದಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ರೈತರು ಮತ್ತು ವರ್ತಕರಿಂದ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.
ತೂಕದಲ್ಲಿ ಮೋಸವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?
ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತೂಕ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋಸವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಾಗ ಸರಿಯಾದ ತೂಕ ಸಿಗುತ್ತಿದೆಯೇ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲ ರೈತರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹಾಗೂ ತೂಕದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. 65 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಮೂಟೆಯನ್ನ 50 ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪವನ್ನೂ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಸಿಎಂ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆಲಿಸಿದ ಸಿಎಂ, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಉಳಿಯುತ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರು
ಯಶವಂತಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬ ದೂರನ್ನ ರೈತರು ಸಿಎಂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ರೈತರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂತು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ರೈತರು, ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ದರ ಸಿಗುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಈರುಳ್ಳಿ ಚೀಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ
ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವೇಳೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಚೀಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಕಾಲ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ರೈತರು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿವರಗಳನ್ನ ಅವರು ಕೇಳಿದರು. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಭಾಗದಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದ ರೈತರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ, ಕೃಷಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ತಲುಪುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. "ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ?", "ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆಯೇ?" ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ರೈತರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಹಣ ಬರುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಬಳಿಯೂ ಸಿಎಂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಕೇಳಿದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದ ಮಹಿಳೆ!
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮಂಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಿಎಂ ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆ "ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಯಾರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು?" ಎಂದು ಸಿಎಂ ಕೇಳಿದಾಗ, ಮಹಿಳೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ನಂತರ ಸಿಎಂ, "ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?" ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ, ಮಹಿಳೆ "ನೀವು ಯಾರು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಸಂಗವೂ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತಾನು ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿದ ಸಿಎಂ
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಈ ಬಾರಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಿಎಂ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಹಾಸನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ರೈತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ತಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 15 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಸಿಎಂಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆಲಿಸಿದ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮೂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಸ್ಪಂದನೆ
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೈತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ, ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ರೈತನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈತ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಿಎಂ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ರೈತನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಶವಂತಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ರೈತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ, ತೂಕದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದವು. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಿಎಂ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನೇರವಾಗಿ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ ಸಿಎಂ ನಡೆ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.