Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /ಖಾಲಿ ಸೈಟ್‌ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ CM ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಬಿಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌.. ಮನೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೇ ನಿವೇಶನ ವಾಪಸ್‌!‌

ಖಾಲಿ ಸೈಟ್‌ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ CM ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಬಿಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌.. ಮನೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೇ ನಿವೇಶನ ವಾಪಸ್‌!‌

ಡೆಬ್ರಿಸ್, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನ ರಾಶಿ ತೆರವಿಗೆ ಜಿಬಿಎ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಟ್ಟು 70 ವಾಹನಗಳನ್ನ ಸದ್ಯ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 200 ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ 

Written ByBhimappa
Published: Aug 01, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:53 PM IST
ಖಾಲಿ ಸೈಟ್‌ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ CM ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಬಿಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌.. ಮನೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೇ ನಿವೇಶನ ವಾಪಸ್‌!‌

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಹೆಂಡತಿ ಮೃ*ತದೇಹ ಯಾರು ಹುಡುಕಬೇಡಿ ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ.. ಆ ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?
2
3
4
5