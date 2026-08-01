/ಖಾಲಿ ಸೈಟ್‌ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ CM ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಬಿಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌.. ಮನೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೇ ನಿವೇಶನ ವಾಪಸ್‌!‌

CM DK Shivakumar Government: ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುವ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಇಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟದೇ ಇರುವವರ ಸೈಟ್ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಕಡ್ಡಾಯ
ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಗಿಡಗಂಟಿ ಬೆಳೆದು ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಳಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕರು ಕಸ ಸುರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟದೇ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿವೇಶನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಡಿಎ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಂದ ಅನೇಕರು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಆ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷವಾದರೂ ಆ ಸೈಟುಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸದೇ, ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟದೇ ಅನೇಕ ಮಾಲೀಕರು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇಂತಹ ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಇದೀಗಾ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಮಾಲೀಕರು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ.. ಇಂದಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಶುರುಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 1,600 ಸ್ಪಾಟ್ಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿರುವ 22 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಡೆಬ್ರಿಸ್, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನ ರಾಶಿ ತೆರವಿಗೆ ಜಿಬಿಎ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಟ್ಟು 70 ವಾಹನಗಳನ್ನ ಸದ್ಯ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 200 ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಡಂಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದರಂತೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಜಾಗಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗುರುತು ಮಾಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ಡಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಡಲು ಇಂದಿನಿಂದ ಜಿಬಿಎ ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದು, ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.