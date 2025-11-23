English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Bengaluru
  • ಏಳು ಕೋಟಿ ದರೋಡೆ ಹಿಂದೆ ಸಾಲ, ಜೂಜಿನ‌ ಮೋಹ : 7 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ, 6.29 ಕೋಟಿ ಸೀಜ್

ಏಳು ಕೋಟಿ ದರೋಡೆ ಹಿಂದೆ ಸಾಲ, ಜೂಜಿನ‌ ಮೋಹ : 7 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ, 6.29 ಕೋಟಿ ಸೀಜ್

ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಏಳು ಕೋಟಿ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ರೋಚಕ ವಿಚಾರಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದು, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಜೂಜಿನ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 23, 2025, 10:15 PM IST
    • ಏಳು ಕೋಟಿ ದರೋಡೆ ಹಿಂದೆ ಸಾಲ, ಜೂಜಿನ‌ ಮೋಹ
    • ಏಳು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ, 6.29 ಕೋಟಿ ಸೀಜ್
    • ಪೊಲೀಸರಿಂದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ

Trending Photos

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಲಿವೆ 500 ರೂ. ನೋಟು!?
camera icon11
RBI 500 rupee note ban
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಲಿವೆ 500 ರೂ. ನೋಟು!?
ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಿದ್ರೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ, ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ
camera icon8
gold wastage
ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಿದ್ರೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ, ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ
ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ 2030ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಲಾಭ-ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
camera icon5
Gold Investment
ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ 2030ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಲಾಭ-ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನದಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ? ಐಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗುರು
camera icon8
Dubai water supply
ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನದಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ? ಐಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗುರು
ಏಳು ಕೋಟಿ ದರೋಡೆ ಹಿಂದೆ ಸಾಲ, ಜೂಜಿನ‌ ಮೋಹ : 7 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ, 6.29 ಕೋಟಿ ಸೀಜ್

ಬೆಂಗಳೂರು : ಹಾಡಹಗಲೇ ಏಳು ಕೋಟಿ ಹಣ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಡೀ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಏಳು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತ ದರೋಡೆಕೊರರಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರಾದ ರಾಕೇಶ್, ರವಿ, ಗೋವಿಂದಪುರ ಠಾಣೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್  ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ , ಕ್ಸೇವಿಯರ್, ಗೋಪಿ, ನವೀನ್ ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಿಂದ 6.29 ಕೋಟಿ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಿದ್ದಾಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ದರೋಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಸಾಲ ಜೂಜು, ಇಸ್ಪೀಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಅಂತಾ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ.ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಸಾಮಿಗಳು, ಹೇಗಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಎಟಿಎಂ ವಾಹನ ದರೋಡೆ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಗೋಪಿಗೆ 17 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಇಬ್ಬರು ಸಿಎಂಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಹಣ ನೋಡುತ್ತಿದ್ರು. ದರೋಡೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿ ಮಿಕ್ಕ ಹಣದಲ್ಲಿ ವಿಲಾಸಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ

ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ದರೋಡೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಸಾಮಿಗಳು, ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮೂಲಕ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಐದು ಕೋಟಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆಸಾಮಿಗಳು, ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕದ್ದ ಹಣವನ್ನ ಇನೋವಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿದ್ದ ದರೋಡೆಕೋರರು ಹೊಸಕೋಟೆಯ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ. ಹಣ ಇರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಖಾಕಿ ಪಡೆ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಒಳ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಹಣ ಕಂಡು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಹಣ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಇನೋವಾ ಕಾರನ್ನ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಇನೋವಾ ಕಾರನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಅಂತಾ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರದ ಚಿತ್ತೂರಿನ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಚರ್ಚೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಕೂಗು : ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ತಲೆಬಿಸಿ ತಂದ ನಾಯಕರ ನಡೆ

ಸದ್ಯ ಏಳು ಕೋಟಿ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಏಳು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಖುದ್ದು ಡಿಸಿಪಿ ಲೋಕೇಶ್ ಜಗಲಾಸರ್ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಳು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೂ 70 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಹಾಗೂ ಉಳಿದವರ ಪತ್ತೆಗೆ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳ ಪ್ಲಾನ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರೋದಂತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

CMS cash van robberycash van robberybengaluru cash van robberybengaluru robbery

Trending News