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ಜಿರಳೆ ಪಾರ್ಟಿ ಇರಲಿ, ಕಪ್ಪೆ ಪಾರ್ಟಿ ಇರಲಿ.. ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ, BJP ಗೆ ತಿರುಗೇಟು!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರ ನಿಂತರೇ ದೇಶ ದ್ರೋಹಿಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಇವರು ಇನ್ನೆಂತ ಕೆಟ್ಟ ಮ‌ನಸ್ಥಿತಿಯವರು. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರು.

Written ByBhimappa
Published: Jul 23, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:21 PM IST
ಜಿರಳೆ ಪಾರ್ಟಿ ಇರಲಿ, ಕಪ್ಪೆ ಪಾರ್ಟಿ ಇರಲಿ.. ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ, BJP ಗೆ ತಿರುಗೇಟು!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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