/ಜಿರಳೆ ಪಾರ್ಟಿ ಇರಲಿ, ಕಪ್ಪೆ ಪಾರ್ಟಿ ಇರಲಿ.. ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ, BJP ಗೆ ತಿರುಗೇಟು!

KPCC President B.K. Hariprasad: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದರು, ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮದು ಮಕ್ಕಳ ಪರ ಹೋರಾಟ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಜಿರಳೆ ಪಾರ್ಟಿ ಇರಬಹುದು, ಕಪ್ಪೆ ಪಾರ್ಟಿ ಇರಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು, ಎಷ್ಟು ಜನ ರೈತರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಗೊತ್ತಾ, ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೊಂದವರ ಪರವಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡವವರೆಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಎಫಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಮೋದಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರ ನಿಂತರೇ ದೇಶ ದ್ರೋಹಿಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಇವರು ಇನ್ನೆಂತ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿಯವರು. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರು. ನಾವು ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿ.ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಂ*ಬ್ ಇವೆ. ತಲವಾರ್, ಆಯುಧ ಎಲ್ಲವು ಇದ್ದವು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಣ. ಪೊಲೀಸರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ. ಅವರು ಎಸೆದ ಮೊಟ್ಟೆ ನಾವು ಎಸೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುವಾಗ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಯವರೇ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇವರಿಗಿಲ್ಲ. ಹಿಟ್ಲರ್ ಮನಸ್ಥಿಯವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಗಳಿವೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಕೊತ್ವಾಲ್ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಜವಾಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಶಿಷ್ಯ. ಅಸರಾಂಬಾಬು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. 1.40 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಯಾರ ಶಿಷ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.