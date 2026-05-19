ಬೆಂಗಳೂರು: ದೊಡ್ಡವರ ಬಣರಾಜಕೀಯ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೂ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಿಎಂ ಬಣ,ಡಿಕೆಶಿ ಬಣ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು.ಹಿಂದೆ ಮೂಲ -ವಲಸಿಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಬ ಬಣ ಇತ್ತು.ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಲ್ಲೂ ಗುಂಪು ಗಾರಿಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಾಗದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚುನಾವಣೆ ಯಿಂದ ಶುರುವಾದ ಈ ಬಣರಾಜಕೀಯದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಇಂದು ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಣ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್.ಕಾಂಗ್ರೆಸ್,ಬಿಜೆಪಿ,ಜೆಡಿಎಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೇ ಇದೆ..ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಾಗದಷ್ಟು ಬಂಡಾಯವಿದೆ..ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಲ್ಲ.ದೊಡ್ಡವರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಬಣ ರಾಜಕೀಯ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.ಕಳೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಸ್ಥಾನದ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಬಣಗಳ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಇದೀಗ ಬೀದಿದೆ ಬಂದಿದೆ. ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ದೀಪಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಬಣಗಳ ನಡುವೆ ಟಾಕ್ ವಾರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ,ಕೈಕೈ ವಾರ್ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾದ್ಧಾಂತ ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ.ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರೂ ಯುವಕರ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಅನಾಹುತ ನಡೆಯ ವುದು ತಪ್ಪಿದೆ.ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್..ಇವತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರು ಕೇರಳ ಸಿಎಂ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ರಸ..ಅದ್ರೆ ಇತ್ತ ಕೆಪಿಸಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಡ್ರಾಮವೇ ನಡೆದಿದೆ.ಮೇ ೨೧ ರಂದು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಫ್ರೀಡಂಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಧರಣಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿತ್ತು.ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು.ಎಐಸಿಸಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನಿಗಂ ಭಂಡಾರಿ ಹಾಗೂ ಯೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು.ಈ ವೇಳೆ ದೀಪಿಕಾ ಬೆಂಬಲಿಗರು ದೀಪಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ,ಬಿಂದುಗೌಡ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಮಂದಿ ಯನ್ನ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು.ಆದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ದೀಪಿಕಾ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಏಕಾಏಕಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೇರಿದ್ರು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೆಂಬಲಿ ಗರು ತಿರುಗಿಬಿದ್ರು. ಪರಸ್ಪರ ವಾಕ್ಸಮರ ಜೋರಾಯ್ತು.. ಅದು ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೀಪಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೆ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳಿಗೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಂಜು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪ್ರತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿದ್ದೂ ನಡೆದು ಹೋಯ್ತು.ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವೇ ಇವತ್ತಿನ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..ಮಂಜುನಾಥ್,ದೀಪಿಕಾ ಇಬ್ರೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ರು..ಇಬ್ಬರು ಡಿಕೆಶಿ ಆಪ್ತರೇ..ಮಂಜುನಾಥ್ ಪರ ಡಿಕೆಶಿ ನಿಂತ್ರು,ದೀಪಿಕಾ ಪರ ಎಂಎಲ್ ಸಿ ರಾಜೇಂದ್ರ,ನಲಪಾಡ್ ನಿಂತ್ರು,ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಇತ್ತು..ಮಂಜುಗೆದ್ರೆ,ದೀಪಿಕಾ ಸೋತ್ರು..ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಂಜುನಾಥ್ ದೀಪಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೇಷ ಸಾದಿಸ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಆರೋಪಗಳಿವೆ..ಹಾಗಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ದೀಪಿಕಾ,ಬಿಂದು ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಪೆಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆಂದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ರಾದ್ಧಾಂತ ಆಗಿಹೊಯ್ತು ಅನ್ನುವ ಮಾತು ಕೆಪಿಸಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿಯೇ ಹೊಗೆಯಾಡ್ತಿದೆ.
ದೊಡ್ಡವರ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಬಣ ಬಡಿದಾಟ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೂ ತಟ್ಟಿದೆ. ಒಳಗೊಳಗೇ ಕತ್ತೀ ಮಸೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಕ್ರೋಷ ಕಟ್ಟೆಯೊಡೆದಿದೆ.ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಯುವ ನಾಯಕರ ಕೈ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ..ಇದೀಗ ಡಿಕೆಶಿ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.