ಬೆಂಗಳೂರು: ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬೆನ್ನಲೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿವಾಸ ಪವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಂಪುಟ ಸೇರಲು ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಮನೆ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮನೆಯವರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಐಪಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಶಾಸಕರು ,ಸಚಿವರ ದಂಡೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನೆಗೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸಚಿವರಾದ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್, ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಡಿಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಡಿಕೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೀಗ ಆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಸಚಿವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾದ ಟಿ ಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ,ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಮಾಲೂರು ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ,ಕೆ ವೈ ನಂಜೇಗೌಡ, ಹರೀಶ್ ಗೌಡ,ದರ್ಶನ್ ದ್ರುವಮಾರಾಯಣ,ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ
ಹಾಗೇ ಡಿಕೆ ಮನೆಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, ಮಂಕಾಳ್ ವೈದ್ಯ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಬಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡೋದಾಗಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
