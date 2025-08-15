ಇದೇ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ : ಕೆ. ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ ಶಪಥ

ತುಮಕೂರು: 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ, ಇಂದು ಮಧುಗಿರಿಯ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಧ್ವಜಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿತು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಪ್ಪ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಇನ್ನೂ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಂಗೇನೂ ಬೇಸರವಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಅವರಿಗೂ ಇದೇ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸೂಟು ಬೂಟು ಟೈ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದ್ದ ರಾಜಣ್ಣ, ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿನಿ ಎಂದು ಕೆ. ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ ಭಾವುಕ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಅಭಿಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ... ಪ್ರವಾಸಿಗರ ತಾಣವಾದ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು
ಇನ್ನೂ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಣ್ಣ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನಾಯಕರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವರನ್ನು ಯಾರೂ ಟೀಕಿಸಬಾರದು ಎಂದರು. ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು, ಇಂದು ಅಣ್ಣ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಭಿಕ್ಷೆ ಭೇಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು, ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೂ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು,
ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸುದ್ಧಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜಣ್ಣ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಜನಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ , ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲದೇ ಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಈ ಪಿತೂರಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿನಿ, ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಅಭಯ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್..! 1 ಸಾವು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ, 6 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆ ಧ್ವಂಸ
ಇನ್ನು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜಣ್ಣ, ನಾನು ದಲಿತರ ಹಿಂದುಳಿದವರ ಪರವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಬಡವರ ಹಾಗಾಗಿ ಪರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಾನು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಪರವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು
ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರಾಜಣ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಬಳಿಕ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರವಾಸದ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೇ ಅಧಿವೇಶನ ದಿನ ನಡೆದ ಹೈ ಡ್ರಾಮಾದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, ಇದೀಗ ರಾಜಣ್ಣ ದೆಹಲಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾರನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.