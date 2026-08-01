Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • / Cauvery Protest: ಕೋರ್ಟ್‌ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟದ ಕಾವು; ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ವಕೀಲರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

Cauvery Protest: ಕೋರ್ಟ್‌ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟದ ಕಾವು; ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ವಕೀಲರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (CWMA) ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಸಿ, ಇಂದು (ಆ.1) ಮದ್ದೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಕೀಲರು ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 01, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:51 PM IST
Cauvery Protest: ಕೋರ್ಟ್‌ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟದ ಕಾವು; ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ವಕೀಲರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಜಿಮ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ... ಮೊಸರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತದೆ!
2
3
4
5