boy climbed high tension pole in anekal : ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಠ ಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದು ಹೈಟೆಂಷನ್ ಕಂಬ ಹತ್ತಿದ ಪಾಗಲ್ ಪ್ರೇಮಿ.ಹೈಡ್ರಾಮ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾದ ಭಗ್ನಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ.
ಆನೇಕಲ್: ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಣ್ಣೀರಿಡೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಹಾಶಯ, ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆಗೆ ನೋ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವನ್ನೇ ಏರಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಭೂಪನ ಹೈ ಡ್ರಾಮದಿಂದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ . ಈ ಭೂಪನನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡೆಸಿದ ಹರಸಾಹಸದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಒಲ್ಲೆ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದು ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ಕಂಬ ಹತ್ತಿ ಹೈಡ್ರಾಮ ಸೃಷ್ಠಿಸಿರುದ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನಯ್ಯನಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಎಂಬ ಯುವಕ, ಪ್ರೀತಿಸಿದವಳು ಕೈಕೊಟ್ಟಳು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಏರಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ನಂತೆ ಈ ಸೋಮಶೇಖರ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಆಕೆ ಮದುವೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಸೋಮಶೇಖರ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದ. ಇದೇ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮನೆಯ ಶೀಟ್ ಹೊಡೆದು ದಾಂಧಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ, ಬಳಿಕ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಮೀಪದ ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ಕಂಬ ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ.ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಂಬ ಹತ್ತಿದ್ದ ಈ ಅಮರಪ್ರೇಮಿ, ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಆನೇಕಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಯುವಕನ ಮನವೊಲಿಸಲು ಶತಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತಾದರೂ, ಈ ಭೂಪ ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬದ ಮೇಲೆಯೇ ಯುವಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಹಾಗೂ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶುರುಮಾಡಿದರು,ಸರಿಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟು ಭಗ್ನಪ್ರೇಮಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ನನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಂಬದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ತೀವ್ರ ನಿಶ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಮಾಡಿದ ಈ ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು.ಏನೇ ಆಗಲಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆದು ಯುವಕನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್, ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ.