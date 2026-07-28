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ನಾಡಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದಿಟ್ಟ ಕಾವೇರಿ : ತಮಿಳು ನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ಸಿಡಬ್ಲುಆರ್‌ಸಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು

ಮೊದಲೆ ಬರದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಕರುನಾಡಿಗೆ ಸಿಡಬ್ಯುಆರ್ ಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ೧೫ ದಿನಗಳು ೩೫೦೦ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನಂತೆ  ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.ಸಂಕಷ್ಟ ಸೂತ್ರ ಪಾಲಿಸದೆ‌ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jul 28, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:55 PM IST
ನಾಡಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದಿಟ್ಟ ಕಾವೇರಿ : ತಮಿಳು ನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ಸಿಡಬ್ಲುಆರ್‌ಸಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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