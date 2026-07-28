ಬೆಂಗಳೂರು : ಮೊದಲೆ ಬರದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ಕರುನಾಡಿಗೆ ಸಿಡಬ್ಲುಆರ್ ಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ.ತಮಿಳು ನಾಡಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ೩೫೦೦ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರನ್ನು ೧೫ದಿನಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.. ಇಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಸಿಡಬ್ಯುಆರ್ ಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟೇ ನೀರಿದೆ.ಮಳೆ ಬಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಬಿಡುವ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲವೆಂಬದನ್ನು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಸಮೇತ ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ನದಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಒಳ ಹರಿವು,ಕಾವೇರಿ ನದಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಾದ ಹೇಮಾವತಿ, ಕಬಿನಿ,ಕೆಆರ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಕುಸಿದಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅಲ್ಲದೆ ಕಾವೇರಿ ಕಣಿವೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡದಂತೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಯಾವುದೇ ನಾಲಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿಲ್ಲ..ಬಿತ್ತನೆಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ..ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕನಿಷ್ಟ ೨೦ ರಿಂದ ೩೦% ರಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಹವಾಮಾನ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಜೋಸೆಪ್ ವಿಜಯ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು,ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.ಅಲ್ಲದೆ ಇಂತಹ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಮುನ್ಮ ಸಾಧಕ ಬಾದಕ ಅರಿಯದೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರ ಪೀಡಿರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಆದೇಶ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ನೀಡಿದೆ.ಸಿಡಬ್ಲುಆರ್ಸಿ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಿಡಬ್ಯುಎಂಎ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.ಈ ನಡುವೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದಾರೆ.ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಹಿತ ಹಾಗೂ ಜನ, ಜಾನುವಾರುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತದೆ ಎಂವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.