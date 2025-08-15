English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್‌..! 1 ಸಾವು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ, 6 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆ ಧ್ವಂಸ

ಇಂದು‌ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ‌ಜನರಿಗೆ ಇಂದು ರಜೆ‌ ಇದೆ..ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಏರಿಯಾದ ಜನರು ಸಹ ಕೆಲಸ ಏನು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ರು.. ಆದ್ರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಡೀ ಏರಿಯಾವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿತ್ತು. ನೋಡ‌ನೋಡುತ್ತಲೇ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಆರರಿಂದ ಏಳು ಮನೆಗಳು ನೆಲಸಮವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾದ್ರು ಏನು ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಿವಿ ನೋಡಿ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 15, 2025, 08:42 PM IST
    • ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಆರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆ ಧ್ವಂಸ..
    • 1 ಸಾವು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ, 6 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆ ಧ್ವಂಸ
    • ಬಾಲಕ, ಸಾವು ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ, ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ.‌.

Trending Photos

ಈ ಪೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಯಾರೆಂದು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಇವರು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಟಾಪ್ ನಟ..
camera icon6
Actor Shiva Rajkumar
ಈ ಪೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಯಾರೆಂದು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಇವರು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಟಾಪ್ ನಟ..
ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಅಪರೂಪದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್! ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌..
camera icon5
Krishna Janmashtami
ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಅಪರೂಪದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್! ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌..
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜ ಕೇಸರಿ ಯೋಗ : ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿದು ಬರುವಳು ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ! ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಯಶಸ್ಸು
camera icon5
Gajakesari Rajayoga
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜ ಕೇಸರಿ ಯೋಗ : ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿದು ಬರುವಳು ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ! ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಯಶಸ್ಸು
ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈತ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌
camera icon6
Virat Kohli bodyguard
ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈತ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌
ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್‌..! 1 ಸಾವು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ, 6 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆ ಧ್ವಂಸ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಈ ದೃಶ್ಯವಾಳಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ‌ ದೊಡ್ಡ‌ ಸ್ಪೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಅಂತಾ. ಹೌದು..‌ ಮೆಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿದೆ‌ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಬಾಲಕ ಸಾವನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.. ಇದ್ರಿಂದ ಮೃತ ಬಾಲಕನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. 

ಹೌದು.. ನಗರದ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಳಿಯ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಿಗೂಢ ಸ್ಫೋಟದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಫುಲ್ ಭಯಬೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಪೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಬಾರಕ್ ಎಂಬ‌ ಬಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದುರಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆರಿದ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಜ್ಯೋತಿ : ಶ್ರೀ ಡಾ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯೇ ರೋಚಕ

ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ  ಮುಬಾರಕ್ (10) ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಇವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಮ್ಮ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಶೇ.30 ರಷ್ಟು ಸುಟ್ಟ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು,  ಇವರನ್ನ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳು ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಇನ್ನೂ ಸರಸಮ್ಮ ಶಬೀನಾ ಬಾನು, ಫಾತೀಮಾ, ಖಯಾಲ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ, ಶೇಕ್ ನಜೀಬ್ ಉಲ್ಲಾ,  ಪ್ರಮೀಳಾ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್ ಎಂಬುವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಇವರನ್ನ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ, ಸಂಜಯಗಾಂಧಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ‌‌, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಪೋಟವಾಗಿದೆ‌ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು... ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್‌ ಪಾಸ್‌; 5 ಲಕ್ಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಿಎಂ

ಇನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸರು, ಬಾಂಬ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಎನ್‌ಡಿಆರ್ಫ್, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕೆಳಗಿರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಘಟನೆಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ತನಿಖೆಯ ನಂತರವೇ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನು ಬದುಕಿ ಬಾಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಾವನಪ್ಪಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ದುರಂತವೇ ಸರಿ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

cylinder blastBengaluru newsBengaluru Blastblast at Adugodi in Bengaluru

Trending News