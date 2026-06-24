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  • /KR Puram Crime News: ಕೆಆರ್‌ ಪುರಂ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಂ*ದ ಹಂತಕಿ ಬಂಧನ; ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯ ಕೇಳಿ ಪೊಲೀಸರೇ ಶಾಕ್‌

KR Puram Crime News: ಕೆಆರ್‌ ಪುರಂ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಂ*ದ ಹಂತಕಿ ಬಂಧನ; ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯ ಕೇಳಿ ಪೊಲೀಸರೇ ಶಾಕ್‌

ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಕರನಿಗಾಗಿ, ಆಸ್ತಿ ಆಸೆಗಾಗಿ ಹೆತ್ತ ಅಪ್ಪ,ಅಮ್ಮ ತಂಗಿಯನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದ ಪಾಪಿ ಮಗಳು ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಗ್ಲಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದೀಗ ಬಂಧನವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಲೆ ಹಿಂದಿನ ಹಲವು ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಕಿರಾತಕಿ ಶ್ವೇತಾಳ (Accuse Shwetha) ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿದ ಪೊಲೀಸರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಈ ಕುರಿತ ಇಂಚಿಂಚೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 24, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:24 PM IST
KR Puram Crime News: ಕೆಆರ್‌ ಪುರಂ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಂ*ದ ಹಂತಕಿ ಬಂಧನ; ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯ ಕೇಳಿ ಪೊಲೀಸರೇ ಶಾಕ್‌

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Prajwal B

Prajwal B

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