Bengaluru Crime: ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ನಲ್ಲಿ (KR Puram) ನಡೆದಿದ್ದ ಭೀಕರ ತ್ರಿಬಲ್ ಮಾರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ನ (Tripple Murder Case) ಆರೋಪಿತೆ ಶ್ವೆತಾ ಕೊನೆಗೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಕರನಿಗಾಗಿ, ಆಸ್ತಿ ಆಸೆಗಾಗಿ ಹೆತ್ತ ಅಪ್ಪ,ಅಮ್ಮ ತಂಗಿಯನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದ ಪಾಪಿ ಮಗಳು ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಗ್ಲಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದೀಗ ಬಂಧನವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಲೆ ಹಿಂದಿನ ಹಲವು ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಕಿರಾತಕಿ ಶ್ವೇತಾಳ (Accuse Shwetha) ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿದ ಪೊಲೀಸರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಈ ಕುರಿತ ಇಂಚಿಂಚೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ತಂದೆ ತಾಯಿ, ತಂಗಿಯನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದ ಪಾಪಿ ಕೊನೆಗೂ ಅರೆಸ್ಟ್..!
ಯೆಸ್, ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಭೀಕರ ತ್ರಿಬಲ್ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ನ ಮೂಲ ಸೂತ್ರಧಾರಿ, ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹೆತ್ತ ಮಗಳಿಂದ ಅಮಾಯಕ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ತ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ತಂಗಿಯನ್ನೂ, ಪಾಪಿ ಮಗಳು ಹೆತ್ತವರ ರಕ್ತಹರಿಸಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕೆಆರ್ ಪುರಂ ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ನ ಆರೋಪಿತೆ ಶ್ವೇತಾ ಕೊನೆಗೂ ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರ ಕೇನತ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಈಕೆಯ ಸ್ಟೇಮ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೊಬ್ಬಳೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಶ್ವೇತಾ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ತನ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಾ, ತಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ತನ್ನ ತಾಯಿ ತನ್ನನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲಾ, ಅವರು ತನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂದೆ ಅಂತ ಈ ಪಾಪಿ ಶ್ವೇತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.
ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಕೊಲೆಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಹಂತಕಿ !
ಹೌದು, ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಗೆ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೊಲೆಯಾದ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ತಾಯಿ ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ತಂಗಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಈ ಶ್ವೇತಾ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ದಿನಪೂರ್ತಿ ಪಾಪಿ ಮಗಳ ಜೊತೆ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ತಂಗಿ ಇದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ ತಂಗಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ವರ್ತೂರಿನ ನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿಯ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಇರುವ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇತ್ತ ತಾಯಿ ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೆ ಆ ದಿನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಮರುದಿನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪತ್ನಿ ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸೋಮಸುಂದರ್ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಶ್ವೇತಾಳ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಾ ಶ್ವೇತಾಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಬಾ ಎಂದು ತಂಗಿ ಸುಪ್ರಿಯಾಳನ್ನ ಕರೆದು ಏಕಾಏಕಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಸೋಮಸುಂದರ್ ಗೂ ಈ ಶ್ವೇತಾ ಹಾಗು ಪ್ರಿಯಕರ ಕೆನತ್ ಚಾಕು ಇರಿದು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮಾತನಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ತಾಯಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ ಪಾಪಿ ಮಗಳು
ಹೇಗೋ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆನತ್ ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಸೋಮಸುಂದರ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಳಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ತಂದೆ ಸೋಮಸುಂದರ್, ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳ ಕ್ರೂರತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ತಂದೆಯ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಳೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಯಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಗಳು ಕಟ್ಟಡದ ಟೆರಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಗೇಟ್ ಮೂಲಕ ಏನೂ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಡೈರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಹಲವು ರಹಸ್ಯ!
ಇನ್ನು ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು, ಸ್ಥಳ ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿತೆ ಶ್ವೇತಾ ಬರೆದಿರುವ ಡೈರಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ I am sad. I'm lonely, feeling loved. I'm dipresed, I'm superior... ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬರಹಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪಾಪಿ ಶ್ವೇತಾಳಿಗೆ ಇದ್ದ ತಾಯಿ ಮೇಲಿನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸದ್ಯ ಶ್ವೇತಾಳ ಪ್ರಿಯಕರ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆತನ ಪತ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಈತನ ಪತ್ತೆ ನಂತರ ಕೊಲೆಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಸಲಿ ವಿಚಾರಗಳು ಬಯಲಾಗಬೇಕಿದೆ.