/ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ.. 329 ಕೋಟಿ ಹಣ ಇದೆ ಎಂದ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ!

DCM Dr. G Parameshwar: ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಗುಳೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ.ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ (Proposal) ಕೊಟ್ಟರೇ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 5 ಕೋಟಿ ಹಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ.ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗಗಳ ರಿವ್ಯೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದೇ ಜು.25 ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗವನುನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ನಾವು ಅಂತರಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ರೈತರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಿರಾಮ್ಜಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟರೇ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 5 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಡಿ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ 329 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಡಾ.ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸ ಬೇಕು ಎಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಂಡ ಕಳಿಸಿ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರು ಕಳಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ.ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು, ನೀಟ್ ವಿಚಾರ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾರು ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 500 ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 250, 300 ಬಂದಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ?. ಇದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕ (Ranking) ಹೋಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದು ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.