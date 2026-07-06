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  • /Love Crime: ಹುಡುಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕ್‌, 6 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್; ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಮಚ್ಚು ಬೀಸಿ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನ

Love Crime: ಹುಡುಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕ್‌, 6 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್; ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಮಚ್ಚು ಬೀಸಿ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನ

KR Puram Crime: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 29ರ ತಡರಾತ್ರಿ ಲಾಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಪುಂಡರು ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 06, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:20 PM IST
Love Crime: ಹುಡುಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕ್‌, 6 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್; ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಮಚ್ಚು ಬೀಸಿ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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