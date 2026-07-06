/Love Crime: ಹುಡುಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕ್‌, 6 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್; ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಮಚ್ಚು ಬೀಸಿ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನ

Bengaluru crime: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ (Bengaluru) ಸೋಮವಾರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಹಿಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ಇಡೀ ನಗರವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ. ಅದು ಹುಡುಗಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ದ್ವೇಷ. ಮಾತನಾಡೋಣ ಅಂತಾ ಕರೆದವನು, ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ತಡರಾತ್ರಿ ಲಾಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಪುಂಡಾಟ (Crime) ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಮಚ್ಚಿನ ಏಟಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪಾಲಾಗಿದ್ದು, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದವರು ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕೆಆರ್ ಪುರಂನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ.
ಹುಡುಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕ್, 6 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್..
ಹೌದು, ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 29ರ ತಡರಾತ್ರಿ ಲಾಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಪುಂಡರು ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಆರ್ ಪುರಂನ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಅಬ್ದುಲ್ ನದೀಮ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ರಿಜ್ವಾನ್ ಎಂಬಾತನ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಹಳೇ ದ್ವೇಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಾರೆ.
ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಮಚ್ಚು ಬೀಸಿ ಇಬ್ಬರ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನ..
ಅಸಲಿಗೆ, ಆರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೆ.ಆರ್ ಪುರಂನ ಜೆ.ಸಿ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಅಬ್ದುಲ್ ನದೀಮ್ ಹಾಗೂ ಉಮರ್ ನಡುವೆ ಹುಡುಗಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆ ನಿನಗೊಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಉಮರ್, ಅಬ್ದುಲ್ ನದೀಮ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಹೊಂಚು ಹಾಕ್ತಿದ್ದ ಉಮರ್, ಜೂನ್ 29ರ ರಾತ್ರಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಕಿರಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಬ್ದುಲ್ ನದೀಮ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಉಮರ್ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ರಿಜ್ವಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ನದೀಮ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ನಿಂದ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಉಮರ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆರೋಪಿ ಜಮೀರ್ ಎಂಬಾತ ಲಾಂಗ್ನಿಂದ ಅಬ್ದುಲ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಡೆಯಲು ಬಂದ ಸ್ನೇಹಿತ ರಿಜ್ವಾನ್ ಮೇಲೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆತನ ಮೇಲೂ ಮಚ್ಚು ಬೀಸಿದಾಗ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನದೀಮ್, ರಿಜ್ವಾನ್ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇಬ್ಬರೂ ಮೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಸದ್ಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಉಮರ್ ಹಾಗೂ ಜಮೀರ್ ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.