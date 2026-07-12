/Bengaluru Delivery Boy: ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆಯೇ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್‌! ಒಂಟಿ ಯುವತಿ ಮುಂದೆ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ

Bengaluru: ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನೇ (Bengaluru) ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಮಾನಗೇಡಿ ಕೃತ್ಯವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಇದೀಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ (Online Shopping) ಮಾಡುವ ಹುಡುಗ, ಹುಡುಗಿಯರು ಭಯ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಬಂದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನುಗ್ಗಿ, ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ತೋರಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಯುವಕ ತೋರಿರುವ ದುರ್ವತನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಯುವತಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ (Social Media) ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ!
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ಕೆಲ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದುರ್ವರ್ತನೆ, ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಅಂತದ್ದೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಕಾಮುಕನೊಬ್ಬ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು, ತನ್ನ ಖತರ್ನಾಕ್ ಬುದ್ದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಬಂದ ಕಾಮುಕನೊಬ್ಬ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಗಳು ಗೇಟ್ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆಯೇ ನಿಂತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಿರಾತಕ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳದೆ, ಕೇಳದೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಗೆ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಾಮಿಷ್ಟ
ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ "ನಾನು ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ವಾಶ್ ರೂಮ್ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅನುಮತಿ ಕೇಳದೆಯೇ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ನನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಯುವತಿ ಭಯದಿಂದ ಆತನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆತನ ದುರ್ವರ್ತನೆ, ಅಸಭ್ಯ ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಯುವತಿ ಕಣ್ಣೀರು, ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್!
ಯುವತಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಲೇ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾಳೆ. "ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಗಳು ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಯುವತಿಯರು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ" ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಆರೋಪಿ ಅರೆಸ್ಟ್
ಇದೀಗ ಯುವತಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಅರೋಪದ ಮೇಲೆ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಬಂಧನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕಾಮತ್ ಎಂಬಾತ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಿರುಕುಳ ಸಂಬಂಧ ಮಾರತಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯುವತಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಬಂಧಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.