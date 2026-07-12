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  • /Bengaluru Delivery Boy: ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆಯೇ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್‌! ಒಂಟಿ ಯುವತಿ ಮುಂದೆ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ

Bengaluru Delivery Boy: ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆಯೇ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್‌! ಒಂಟಿ ಯುವತಿ ಮುಂದೆ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ


Bengaluru Crime: ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಬಂದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನುಗ್ಗಿ, ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ತೋರಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಯುವಕ ತೋರಿರುವ ದುರ್ವತನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಯುವತಿ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ (Social Media) ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 12, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:05 AM IST
Bengaluru Delivery Boy: ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆಯೇ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್‌! ಒಂಟಿ ಯುವತಿ ಮುಂದೆ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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